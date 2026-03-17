Не викидайте стовбур броколі, бо з нього можна приготувати шедевр: просто та корисно

Зі стовбура броколі виходить не просто корисний додаток до основної страви. З нього вийде цілком вдалий варіант для швидкого перекусу або легкої вечері.

Цей рецепт змішується за кілька хвилин, без складних етапів і довгого приготування, інформує Smachna Dopomoha. У результаті виходять неймовірні оладки чи вафлі – м’які усередині й приємно рум’яні зовні.

Що приготувати зі стовбура броколі?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 25

Інгредієнти:

– 1 стовбур від броколі;

– 1 маленьку моркву або пів великої моркви;

– 50 грамів сиру;

– 1 яйце;

– сіль та спеції до смаку;

– приблизно 30 грамів цільнозернового борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача.

Готуємо оригінальну страву: відео

Приготування:

Стовбур броколі натріть на дрібній або великій тертці. Моркву натріть на дрібній тертці, сир також натріть. Додайте яйце, сіль і спеції, після чого добре все перемішайте. Потім всипте цільнозернове борошно та розпушувач і ще раз перемішайте до однорідності. Готове тісто викладайте у добре розігріту вафельницю або сковорідку й випікайте приблизно 3 – 4 хвилини.

Як вибрати броколі у магазині?

Якщо йдеться про свіжу броколі, насамперед варто оцінити її колір. Хороша головка має бути насичено-зеленою, іноді з легким синюватим відтінком, пише Fruitnerd.

Якщо суцвіття вже жовтіють, це знак, що овоч перезрів або довго лежав. Така броколі не обов’язково зіпсована, але смак у неї буде слабший, а текстура – грубіша.

Не менш важлива щільність. Свіжа броколі виглядає зібраною, пружною, "живою". Суцвіття мають бути дрібними, щільно притиснутими одне до одного. Якщо верхівка розпатлана, м’яка або місцями підсохла, краще пошукати іншу.

Добра броколі не повинна справляти враження овочу, який уже кілька днів чекає, поки хтось нарешті зверне на нього увагу. Із замороженою броколі все трохи інакше. Суцвіття в пакеті мають бути більш-менш окремими, а не злиплими в одну зелену крижану кульку.

Якщо крізь упаковку видно, що шматки акуратні, без надміру снігу та інею, це вже добрий знак. Варто також подивитися на сам колір – броколі має залишатися зеленою. Тьмяний, сіруватий або жовтуватий відтінок свідчить, що продукт не найкращої якості.

