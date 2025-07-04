Так робили ще наші бабусі: проста хитрість, яка не дасть випічці пригоріти в духовці
- Щоб уникнути підгоряння випічки, рекомендується ставити миску з водою в духовку для створення пари.
- Цей метод допомагає захистити випічку від небажаних наслідків, роблячи її якісною та ароматною.
У світі випічки підгорілий пиріг є поширеним розчаруванням, і проблема може полягати не лише в майстерності господині. Інколи просто неможливо виміряти справжню температуру в духовці, а саме це призводить до сухої та підгорілої випічки.
Але є простий спосіб, який вбереже від таких результатів. Що робити, коли пригорає випічка в духовці, розповідає 24 Канал з посиланням на novosti24.kyiv.ua.
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Що робити, коли пригорає випічка в духовці
Ще наші предки знали про непередбачуваність випікання домашньої випічки. Щоб зменшити ризик підгоряння, зазвичай у духовку вони ставили миску з водою.
Ця техніка генерує пару під час процесу випікання, яка захищає випічку від небажаних наслідків. Так, в підсумку ласощів виходять якісні й ароматні – і головне не підгорілі.
Тому експерти рекомендують розташовувати миску з водою на дні духовки, щоб максимізувати вироблення пари та ефективно захистити від пригорання.
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