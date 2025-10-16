Укр Рус
16 жовтня, 16:45
2

Простіший за шарлотку, смачніший за торт: як спекти яблучний манник

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Яблучний манник – це легкий пиріг, який завжди вдається та смакує абсолютно усім.
  • Основні інгредієнти: манна крупа, сметана, вершкове масло, яйця, цукор, сіль, розпушувач, яблука, олія.

Осінь повинна бути затишною, і смаколики до чаю створять просто ідеальну атмосферу. Не поспішайте у пекарню – ви можете створити порцію насолоди власноруч.

Яблука – головний фрукт осені, але з ними можна приготувати не лише шарлотку. Манник – це легкий пиріг, який завжди вдається та смакує абсолютно усім. 24 Канал пропонує додати затишку буденному чаюванню з рецептом порталу "Коліжанка"

Як приготувати яблучний манник? 

  • Час: 2 години
  • Порцій:

Інгредієнти
– 1 стакан манної крупи;
– 200 грамів сметани;
– 50 грамів вершкового масла;
– 2 яйця;
– 150 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 2 яблука;
– 1 чайна ложка олії.  

Приготування

  1. З’єднайте манну крупу зі сметаною та добре перемішайте.
  2. Залиште суміш настоюватися на 45 хвилин, щоб манка розбухла.
  3. Обережно відокремте білки від жовтків. Збийте білки міксером до стійкої пишної піни.
  4. У глибокій мисці змішайте жовтки з цукром, сіллю, розпушувачем і розтопленим вершковим маслом.
  5. Збийте інгредієнти до однорідної, гладкої консистенції.
  6. Обережно введіть яєчну масу в миску з манкою та сметаною. Перемішайте силіконовою лопаткою, щоб зберегти легкість тіста.
  7. Змастіть форму олією, вилийте тісто й викладіть зверху тоненькі скибочки яблук.
  8. Випікайте манник у розігрітій до 200 градусів духовці близько 40 хвилин, поки не утвориться рум’яна скоринка.

А також можете скористатися відеорецептом з ютубу "Мамина помічниця".

Як спекти манник: відео 

