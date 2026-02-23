Що можна їсти у Великий піст: меню страв, які стануть у пригоді
- У Великий піст основу раціону повинні складати крупи, сезонні овочі, гриби та бобові культури, допускається вживання рибних страв.
- Рекомендовані страви включають гарбузову кашу з горіхами, овочевий борщ, тушковану капусту, рибу з лимоном, та перекуси у вигляді сухофруктів чи горіхів.
Починається Великий піст, а це означає, що для вірян настають певні обмеження у харчуванні. Але якщо все правильно спланувати, то піст мине не лише з користю, а й дуже смачно.
Початок посту — це особливий час, коли організм поступово адаптується до змін у харчуванні та переходить на рослинну дієту. У цей період основу вашого столу мають складати різноманітні крупи, сезонні овочі, гриби та бобові культури, розповідає "Блік".
До теми Пісний борщ, який вразить смаком та ситністю: рецепт з квасолею, який треба мати усім
Також раціон можна доповнювати рибними стравами. Окрім свіжих продуктів, перший тиждень посту є ідеальним моментом, щоб використати домашню консервацію, приготовлену без м'яса. Це не лише урізноманітнить ваше меню, а й допоможе звільнити місце в коморі перед початком нового сезону заготовок.
Які страви готувати?
Розпочніть свій день із поживної гарбузової каші, доповненої горіхами, або ароматного гречаного гарніру з грибами. На обід чудовим рішенням стануть традиційні перші страви в пісному виконанні: насичений овочевий борщ, ситний суп із квасолі або запашна грибна юшка.
Як основну страву варто обрати тушковану капусту, рагу з сезонних овочів або домашні вареники з картоплею та смаженою цибулею. Для особливої нагоди чи святкової вечері ідеально підійде риба, запечена з скибочками лимона та свіжою зеленню, або золотисті хрусткі деруни.
Щоб підтримувати рівень енергії впродовж дня, використовуйте корисні перекуси: жменю сухофруктів чи горіхів, тости з ніжним авокадо або домашній нутовий хумус. Важливо пам'ятати, що навіть найпростіші пісні продукти розкриваються по-новому, якщо готувати їх із задоволенням.
Як приготувати грибну юшку?
Грибна юшка – один з "флагманів" періоду посту. Вона легка у приготуванні, ситна та дуже смачна, розповідає Cookpad.
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів сушених білих грибів;
– 2 цибулі;
– 1 морква;
– 2 – 3 столові ложки борошна;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
– зелень.
Страва, з якою піст мине смачно / Фото Pixabay
Приготування:
- З вечора залийте сушені гриби водою, а вранці добре відтисніть їх та наріжте шматочками.
- Рідину, у якій вони замочувалися, не виливайте, обов'язково процідіть її через густе сито.
- У каструлю налийте чисту воду, додайте туди проціджений грибний настій та самі гриби, після чого доведіть усе до кипіння.
- Як тільки з’явиться піна, акуратно зніміть її, зменште вогонь до мінімуму та варіть основу близько години.
- Зробіть засмажку та доведіть страву до смаку Поки гриби варяться, натріть моркву на великій тертці, а цибулю подрібніть кубиками.
- Обсмажуйте овочі на пательні протягом 5 хвилин, після чого всипте трохи борошна і пасеруйте суміш ще 2 – 3 хвилини для густоти.
- Перекладіть готову засмажку в каструлю, накрийте кришкою і потримайте на вогні ще 10 – 15 хвилин. Наприкінці посоліть, поперчіть та за бажанням додайте вичавлений часник для гостроти.
- Ще раз доведіть юшку до кипіння, вимкніть вогонь і залиште страву настоятися протягом години.
- Перед тим як розливати по тарілках, рясно посипте кожну порцію свіжою зеленню.
Як приготувати квашену капусту із сушеними сливами?
- Час: 1 годину
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 50 грамів сушених грибів;
– 1 кілограм квашеної капусти;
2 цибулини;
– 4 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку;
– 2 лаврові листки;
– 4 горошини запашного перцю;
– 1 столова ложка майорану;
– 1 чайна ложка кмину;
– 1/2 чайної ложки чорного перцю;
– 100 грамів сушених слив;
– 1 столова ложка борошна.
Приготування:
- Сушені гриби замочіть на ніч, після чого змініть воду та відваріть їх до м’якості протягом 20 – 25 хвилин.
- Квашену капусту промийте, подрібніть, залийте свіжою водою та варіть під кришкою пів години.
- Окремо підсмажте на олії нарізану кубиками цибулю до золотистого кольору.
- До капусти додайте відварені гриби разом із рідиною, частину смаженої цибулі, спеції (лавровий лист, перець, майоран, кмин) та нарізаний чорнослив.
- Продовжуйте тушкувати ще 10 хвилин до м'якості капусти.
- Наприкінці приготуйте заправку: прогрійте на олії борошно до рум’яності, введіть у страву разом із залишками цибулі, перемішайте та добре проваріть.
Як приготувати деруни?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм картоплі;
– 1 – 2 яйця;
– 3 – 4 столові ложки борошна;
– 1 столова ложка вершків (за бажанням);
– сіль і перець до смаку;
– цибуля (за бажанням);
– масло для смаження.
Приготування:
- Подготуйте картоплю: очистьте її та натріть на дрібній тертці або подрібніть за допомогою кухонного комбайна.
- Залиште масу на п’ять хвилин у спокої, після чого акуратно злийте зайву рідину, що утворилася зверху – це допоможе дерунам краще тримати форму.
- До картопляної основи вбийте яйце, всипте борошно та додайте подрібнену цибулю.
- Для особливої ніжності та світлого кольору можна влити трохи вершків. Ретельно вимішайте тісто, додавши сіль і перець за смаком.
- Розігрійте пательню з олією та викладайте масу тонкими порціями. Смажте до апетитної золотистої скоринки з обох боків.
- Готові деруни обов’язково викладіть на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії та зберегти їх хрусткими.
Які рецепти стануть у пригоді?
Пісний "Олівʼє" має усі шанси перевершити оригінал.
А ще вам сподобаються тістечка з 90-х, які досі не втрачають актуальності.
Часті питання
Які основні продукти повинні складати раціон під час початку посту?
У період початку посту раціон має складатися з різноманітних круп, сезонних овочів, грибів та бобових культур. Рибні страви також можуть доповнювати раціон.
Які страви рекомендується готувати під час посту?
Рекомендується готувати поживну гарбузову кашу з горіхами, гречаний гарнір з грибами, овочевий борщ, суп із квасолі, грибну юшку, тушковану капусту, рагу з сезонних овочів, вареники з картоплею та смаженою цибулею, а також рибу, запечену з лимоном та зеленню.
Як приготувати грибну юшку?
Для приготування грибної юшки замочіть сушені гриби, потім наріжте їх і варіть разом із процідженим настоєм. Додайте засмажку з моркви, цибулі та борошна, доведіть до смаку, і залиште настоятися. Перед подачею посипте свіжою зеленню.