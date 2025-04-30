Смачніше за магазинне: готуємо шоколадне масло, яке перенесе в дитинство

Домашнє шоколадне масло здатне змінити вашу ранкову рутину. Насичений вершковий спред перевершує будь-які магазинні альтернативи, обіцяючи чудовий апгрейд сніданкових тостів.

Шоколадне масло можна легко приготувати без складних інгредієнтів. В результаті виходить смачна намазка для бутербродів або основи для крему на торти. Рецептом шоколадного масла з горіхами та корицею ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.

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Шоколадне масло з горіхами та корицею

Час: 15 хвилин (2 години на охолодження)

15 хвилин (2 години на охолодження) Порції: 8

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла;

– 100 грамів шоколаду;

– 1 столова ложка молока;

– 1 столова ложка какао;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 100 грамів горіхів;

– 1 пакетик ваніліну;

– кориця – на смак.

Приготування:

Поставте водяну баню та розтопіть шоколад. Тим часом масло нехай стоїть на столі, бо має бути кімнатної температури.

До шоколаду додайте столову ложку молока або вершків. Далі корицю на смак, цукор, какао-порошок, ванілін. Все ретельно перемішайте.

Охолодіть масу та змішайте її з м'яким вершковим маслом. Тепер збийте міксером.

Додайте горіхи – фундук або волоські ідеально підійдуть.

Перекладіть готову масу в банку під кришку та поставте в холодильник для охолодження. Можете смакувати.

Смачного!

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