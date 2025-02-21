Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Смачніше, ніж у магазині, і все натуральне: малинові батончики з шоколадом від Ектора
21 лютого, 23:55
1

Смачніше, ніж у магазині, і все натуральне: малинові батончики з шоколадом від Ектора

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Шоколадні батончики – це десерт, за яким діти завжди мліють. Але куди краще приготувати домашню альтернативу, яку вони полюблять не менше!

Ці батончики так подобаються дітям та дорослим, що не варто розраховувати, що вони надовго затримаються у холодильнику. 24 Канал пропонує обов'язково за нагоди скористатися рецептом від кулінарного чарівника Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі

Не пропустіть Ідеально золотиста та дуже смачна: Ектор розповів, як запікає картоплю – просто і геніально

Рецепт малинових батончиків

  • Час: 20 хвилин + час на застигання
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 190 грамів замороженої малини;
– 140 грамів кокосової стружки;
– 2 столові ложки меду;
– 200 грамів чорного шоколаду. 

Приготування: 

  1. У чаші блендера змішайте малину, кокосову стружку і мед. Перебийте до отримання однорідної маси.
  2. Викладіть масу у форму, застелену пергаментом.
  3. Заморозьте на 2 – 3 години.
  4. Після заморожування наріжте на порційні шматочки.
  5. Покрийте кожен батончик розтопленим чорним шоколадом.

Смачного!

Перевірений секрет та ідеальний результат: навіщо додавати мінералку у фарш для котлет. 