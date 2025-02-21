Смачніше, ніж у магазині, і все натуральне: малинові батончики з шоколадом від Ектора

Шоколадні батончики – це десерт, за яким діти завжди мліють. Але куди краще приготувати домашню альтернативу, яку вони полюблять не менше!

Ці батончики так подобаються дітям та дорослим, що не варто розраховувати, що вони надовго затримаються у холодильнику. 24 Канал пропонує обов'язково за нагоди скористатися рецептом від кулінарного чарівника Ектора, яким він поділився у своєму інстаграмі. Не пропустіть Ідеально золотиста та дуже смачна: Ектор розповів, як запікає картоплю – просто і геніально Рецепт малинових батончиків Час : 20 хвилин + час на застигання

: 20 хвилин + час на застигання Порцій: 4 Інгредієнти:

– 190 грамів замороженої малини;

– 140 грамів кокосової стружки;

– 2 столові ложки меду;

– 200 грамів чорного шоколаду. Приготування: У чаші блендера змішайте малину, кокосову стружку і мед. Перебийте до отримання однорідної маси. Викладіть масу у форму, застелену пергаментом. Заморозьте на 2 – 3 години. Після заморожування наріжте на порційні шматочки. Покрийте кожен батончик розтопленим чорним шоколадом. Смачного! Перевірений секрет та ідеальний результат: навіщо додавати мінералку у фарш для котлет.