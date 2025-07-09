Ніби з Парижу: ідеальні шоколадні круасани всього з 4 інгредієнтів

Свіжоспечена випічка має набагато кращий смак, ніж та, що продається в супермаркетах чи кафе. Особливо це стосується ароматних круасанів, які можуть легко перенести до Парижа.

Для того, щоб приготувати смачнезні "pain au chocolat", знадобиться тільки готове листкове тісто і улюблений шоколад. Рецептом шоколадних круасанів ділиться 24 Канал з посиланням на Express. Читайте також І на роботу, і на прогулянку: найкращий дієтичний пудинг з чорниці та чіа Шоколадні круасани Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 375 грамів листкового тіста;

– 120 грамів чорного або молочного шоколаду;

– 1/2 чайної ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки цукрової пудри. Приготування: Розгорніть листкове тісто і наріжте його на 4 короткі широкі смужки. Усі шматки мають бути однаковими та прямокутної форми.

Покладіть кілька шматочків шоколаду ближче до одного з країв кожного прямокутника. Загніть тісто поверх шоколаду і продовжуйте згортати, поки воно повністю не закриється. Має вийти 4 заготовки.

Акуратно притисніть краї тіста, щоб запечатати його. Змішайте цукор з невеликою кількістю води, щоб вийшла глазур, і змастіть нею всю поверхню тіста.

Викладіть круасани на деко в духовку, розігріту до 200 градусів, й випікайте близько 20 хвилин, поки вони не стануть золотистими, хрусткими й шоколад не розтопиться.

Посипте випічку зверху трохи цукровою пудрою і подавайте. Смачного! Теж приготуйте: десерт "Бите скло".