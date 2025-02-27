Такої смакоти ви ще не куштували: готуємо ідеальні шоколадні млинці
Поціновувачів шоколаду ці млинці обіцяють задовольнити на всі 100%. Ніжна консистенція, помірна солодкість, доповнена тонким ароматом какао, – це все про шоколадні млинці.
Готувати їх неймовірно просто, а подавати можна з різними начинками: від свіжих ягід до збитих вершків. Рецептом шоколадних млинців ділиться 24 Канал з посиланням на joypup.
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Шоколадні млинці – рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1 (приблизно 12 штук)
Інгредієнти для тіста:
– 150 грамів борошна;
– 30 грамів какао-порошку;
– 2 столові ложки цукру;
– 2 яйця;
– 300 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– дрібка солі.
Для подачі:
– шоколадний соус або розтоплений шоколад;
– ягоди (малина, полуниця, лохина);
– збиті вершки – за бажанням.
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте борошно, какао-порошок, цукор і дрібку солі. Ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок.
- В окремій місткості злегка збийте яйця. Додайте до них молоко та теплу воду, добре перемішайте.
- Поступово введіть рідку суміш у сухі інгредієнти, постійно помішуючи віночком.
- У готове тісто додайте олію і ще раз ретельно перемішайте. Тісто має бути однорідним та рідким.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні та змастіть її невеликою кількістю олії. Влийте порцію тіста, рівномірно розподіліть по сковороді тонким шаром. Обсмажуйте млинці з кожного боку по 1 – 2 хвилини до появи золотисто-коричневого відтінку.
- Готові шоколадні млинці складіть на тарілку. Полийте шоколадним соусом, додайте ягоди чи збиті вершки.
Смачного!
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