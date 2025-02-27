Такої смакоти ви ще не куштували: готуємо ідеальні шоколадні млинці

Поціновувачів шоколаду ці млинці обіцяють задовольнити на всі 100%. Ніжна консистенція, помірна солодкість, доповнена тонким ароматом какао, – це все про шоколадні млинці.

Готувати їх неймовірно просто, а подавати можна з різними начинками: від свіжих ягід до збитих вершків. Рецептом шоколадних млинців ділиться 24 Канал з посиланням на joypup.

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Шоколадні млинці – рецепт

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1 (приблизно 12 штук)

Інгредієнти для тіста:

– 150 грамів борошна;

– 30 грамів какао-порошку;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 яйця;

– 300 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів води;

– 2 столові ложки рослинної олії;

– дрібка солі.



Для подачі:

– шоколадний соус або розтоплений шоколад;

– ягоди (малина, полуниця, лохина);

– збиті вершки – за бажанням.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте борошно, какао-порошок, цукор і дрібку солі. Ретельно перемішайте, щоб уникнути грудочок.

В окремій місткості злегка збийте яйця. Додайте до них молоко та теплу воду, добре перемішайте.

Поступово введіть рідку суміш у сухі інгредієнти, постійно помішуючи віночком.

У готове тісто додайте олію і ще раз ретельно перемішайте. Тісто має бути однорідним та рідким.

Розігрійте сковороду на середньому вогні та змастіть її невеликою кількістю олії. Влийте порцію тіста, рівномірно розподіліть по сковороді тонким шаром. Обсмажуйте млинці з кожного боку по 1 – 2 хвилини до появи золотисто-коричневого відтінку.

Готові шоколадні млинці складіть на тарілку. Полийте шоколадним соусом, додайте ягоди чи збиті вершки.

Смачного!

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