Завжди виходить та не підводить: готуємо шоколадний брауні всього за 30 хвилин

Брауні вже давно стало улюбленими ласощами, яке цінують за насичений смак і ніжну шоколадну м'якість. Відмовитися від цього десерту абсолютно неможливо, та й навіщо.

Шоколадний десерт відмінно поєднується з чашкою кави чи улюбленого чаю. Рецептів цієї випічки існує багато, але 24 Канал з посиланням на Woman24 пропонує один із найкращих. Читайте також Французький десерт, який завжди смакує по-особливому: ягідний тарт з заварним кремом Шоколадний брауні Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 100 грамів + 1 чайну ложку вершкового масла;

– 2 яйця;

– 70 грамів борошна;

– 2 столові ложки какао;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 банан;

– 1 плитка шоколаду;

– 50 мілілітрів вершків. Приготування: Банан розімніть виделкою, а масло кімнатної температури ретельно збийте з пудрою. Додайте яйця та знову ретельно збийте.

Всипте какао, борошно, розпушувач та змішайте до однорідної консистенції. Тепер в масу введіть банан.

Форму для випікання застеліть пергаментом та викладіть туди тісто. Рівномірно розподіліть та відправте в духовку на 25 хвилин.

Приготуйте соус – для цього розтопіть шоколад на водяній бані. Покладіть в нього вершкове масло та ретельно перемішайте. Додайте вершки.

Дістаньте брауні з духовки і дайте йому постояти 5 хвилин та полийте приготованим соусом. Чудовий та смачний брауні готовий. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте домашні глазуровані сирки.