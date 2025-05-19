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19 травня, 15:49
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Класика по-новому: випікаємо шоколадний львівський сирник, що закохує з першого разу

Марта Касіянчук

Шоколадний львівський сирник має насичений смак какао, що вирізняє його з-поміж класичних версій. Десерт не кришиться, його легко різати та подавати, тому він ідеально підійде як для святкових подій, так і для домашніх посиденьок.

Цей десерт однозначно переносить до Львова де б ви не були. Рецептом шоколадного львівського сирника ділиться 24 Канал з посиланням на шефа Володимира Ярославського.

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Шоколадний львівський сирник

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти: 
– 500 грамів кисломолочного сиру 9%;
– 100 грамів сметани 15%;
– 80 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3 яйця;
– 60 грамів вершкового масла 82,5%;
– 20 грамів манки;
– 35 грамів какао;
– 100 грамів родзинок;
– цедра лимона – за бажанням.

Для тіста:
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 жовток;
– 50 грамів цукру;
– 140 грамів пшеничного борошна;
– 10 грамів какао;
– 5 грамів розпушувача.

Для глазурі:
– 150 грамів білого шоколаду.

Як приготувати шоколадний львівський сирник: дивіться відео

Приготування:

  1. Кисломолочний сир збийте зі сметаною, цукром і яйцями до однорідної консистенції за допомогою блендера. Додайте вершкове масло, манну крупу та какао – і ще раз добре збийте. 
     
  2. Родзинки залийте окропом на 10 хвилин, зцідіть й додайте до сирної маси. За бажанням можете додати терту цедру лимона.
     
  3. Для тіста збийте масло з цукром, додайте борошно, какао та розпушувач. Все замісіть і в холодильник.
     
  4. Помістіть сирну масу у прямокутну форму вистелену пергаментом. Зверху натріть холодне тісто і випікайте приблизно 45 – 50 хвилин при 180 градусах.
     
  5. Дайте сирнику повністю охолонути та покрийте розтопленим білим шоколадом.

Готово!

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