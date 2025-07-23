23 липня, 14:17
Ресторан на власній кухні: шоколадний мус з 3 інгредієнтів, який перевершить всі очікування
Основні тези
- Шоколадний мус – це легкий десерт з ніжною та повітряною текстурою, що має глибокий шоколадний смак.
- Такий смаколик можна приготувати вдома всього за 15 хвилин та з 3 інгредієнтів.
Шоколадний мус відомий своєю розкішною текстурою, що тане в роті, та глибоким шоколадним смаком – ніжно та повітряно. Цей легкий, швидкий і надзвичайно смачний десерт можна приготувати вдома за лічені хвилини.
Цей рецепт для тих, хто шукає солодке задоволення без почуття провини щодо зайвих калорій. Як приготувати шоколадний мус з 3 інгредієнтів, розповідає 24 Канал з посиланням на Лінія.Інфо.
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Як приготувати шоколадний мус вдома?
- Час: 15 хвилин (30 хвилин на охолодження)
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів вершків 30-33%;
– 3 столові ложки какао-порошку;
– 2 – 3 столові ложки меду.
Приготування:
- Збийте холодні вершки міксером до утворення стійких піків.
- Обережно додайте какао-порошок і підсолоджувач, акуратно перемішайте лопаткою до однорідної шоколадної маси.
- Розкладіть мус по порційних склянках або креманках. Помістіть у холодильник на 30 хвилин для охолодження і загустіння.
Готово!
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