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26 травня, 12:30
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Ароматна закуска з хрусткою скоринкою і ніжним сиром: знадобиться всього 15 хвилин

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Швидка закуска з трьох видів сиру готується за 15 хвилин і розрахована на 12 порцій.
  • Необхідні інгредієнти: листково-дріжджове тісто, крем-сир, моцарела та пармезан.

Для посиденьок з друзями ідеально підійде швидка закуска з сиру, яку можна зробити всього за 15 хвилин до приходу. Ці 4 інгредієнти є у більшості домівок – ось і все, що треба.

Закуска виходить карколомною: всередині ніжний сир, а зверху – ароматна хрустка скоринка. Рецептом швидкої закуски з 3 сирів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Аліну Бурик.

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Швидка закуска з 3 сирів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 12

Інгредієнти:
– листково-дріжджове тісто;
– крем-сир;
– м'який сир (моцарела);
– твердий сир (пармезан).

Приготування:

  1. Розморозьте тісто та розкачайте його. На один лист намастіть крем-сир та накрийте його іншим листом.
     
  2. Натріть моцарелу, посоліть та додайте листочки тим'яну. Знову покладіть лист тіста і змастіть збитим яйцем.
     
  3. Тепер посипте закуску пармезаном, наріжте на порційні шматочки та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин.

Смачного!

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