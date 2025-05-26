Ароматна закуска з хрусткою скоринкою і ніжним сиром: знадобиться всього 15 хвилин

Для посиденьок з друзями ідеально підійде швидка закуска з сиру, яку можна зробити всього за 15 хвилин до приходу. Ці 4 інгредієнти є у більшості домівок – ось і все, що треба.

Закуска виходить карколомною: всередині ніжний сир, а зверху – ароматна хрустка скоринка. Рецептом швидкої закуски з 3 сирів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Аліну Бурик. Читайте також Коли слова зайві: готуємо кабачкові мафіни з шинкою і сиром, які стануть ідеальною закускою Швидка закуска з 3 сирів Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 12 Інгредієнти:

– листково-дріжджове тісто;

– крем-сир;

– м'який сир (моцарела);

– твердий сир (пармезан). Приготування: Розморозьте тісто та розкачайте його. На один лист намастіть крем-сир та накрийте його іншим листом.

Натріть моцарелу, посоліть та додайте листочки тим'яну. Знову покладіть лист тіста і змастіть збитим яйцем.

Тепер посипте закуску пармезаном, наріжте на порційні шматочки та випікайте при 180 градусах близько 20 хвилин. Смачного! Теж приготуйте: соковитий пиріг з шинкою та грибами від Ектора.