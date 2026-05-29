Ідеальний сніданок на вихідні за 10 хвилин: рецепт для тих, хто цінує час

На вихідних не надто хочеться стояти біля плити. Але це зовсім не означає, що доведеться відмовлятися від смачненького!

Смачний та яскравий сніданок стане ідеальним стартом вашого вихідного дня.

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 3 варених яйця;

– 2 солоних огірки;

– кріп та зелена цибуля;

– 50 грамів фети або бринзи;

– 1 столова ложка майонезу;

– 1 столова ложка американської гірчиці;

– сіль та перець. Цей сніданок чудово підійде для вихідного: дивіться відео Приготування: Ретельно перемішайте всі компоненти. Обсмажте скибочки хліба на вершковому маслі, поки вони не покриються золотавою скоринкою, після чого викладіть зверху приготовану масу та притрусіть пармезаном. Подавайте готову страву разом із хрусткими свіжими огірками.