Ця закуска у листковому тісті стане зіркою столу: рецепт, який благатимуть всі подруги

Запечений брі або камамбер у листковому тісті – чудовий кулінарний тренд, який стає ідеальною закускою для трапези. Ця страва настільки фантастична на смак, що розлетиться за мить.

При розрізанні листкового тіста брі буде плавно витікати, нагадуючи розпечену лаву. Не гайте часу – беріться до приготування. Рецептом брі у листковому тісті ділиться 24 Канал з посиланням на DailyNews. Читайте також Як в McDonald's: готуємо вдома камамбер фрі, який ідеально тягнеться Брі у листковому тісті Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4 Інгредієнти:

– 125 грамів сиру брі або камамбер;

– 250 грамів листкового бездріжджового тіста;

– 1 зубчик часнику;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 яйце;

– 1 чайна ложка насіння;

– розмарин;

– чорний мелений перець – на смак. Приготування: Часник наріжте тонкими плястерками. Сир розріжте поперек, покладіть часник, посипте розмарином або прованськими травами, полийте олією та поверніть на місце відрізаний сир.

Розкачайте розморожене тісто та покладіть сир. Накрийте вільною частиною тіста та защіпніть з усіх сторін. Змастіть збитим яйцем та посипте насінням або кунжутом.

Запікайте сир на деку з пергаментом при температурі 190 градусів приблизно 25 – 30 хвилин. Але орієнтуйтесь за наявністю рум'яної скоринки на тісті.

Відразу гарячу закуску не подавайте, бо сир буде надто розплавлений. Дайте постояти протягом 10 хвилин, а потім пригощайте з грінками. Смачного! Теж приготуйте: м'ясний рулет у духовці.