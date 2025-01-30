Ніжність охопить смакові рецептори: сирна запіканка без борошна, що тане в роті
Шукаєте легку, корисну та неймовірно смачну страву – приготуйте сирну запіканку без борошна. Вона не тільки проста у приготуванні, але й обіцяє танути у роті, що неодмінно вам сподобається.
Ця страва ідеально підійде як для сніданку, так і для десерту. Рецептом ніжної сирної запіканки без борошна ділиться 24 Канал з посиланням на ProstoWay.
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Сирна запіканка без борошна
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 8 – 10
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 3 яйця;
– 3 – 4 столові ложки цукру або меду;
– 3 столові ложки манної крупи;
– 3 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту або ванільного цукру;
– дрібка солі;
– родзинки або сухофрукти — за бажанням.
Приготування:
- У великій мисці перетріть сир через сито або збийте блендером, щоб маса стала однорідною й без грудочок.
- Додайте яйця, цукор, дрібку солі, сметану, манку й ванільний екстракт. Ретельно перемішайте до кремоподібної консистенції. За бажанням додайте родзинки чи подрібнені сухофрукти.
- Змастіть форму для випікання вершковим маслом і викладіть у неї сирну масу. Розрівняйте поверхню ложкою.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 40 – 50 хвилин, поки верх не стане золотавим.
- Готову запіканку залиште у формі на 10 – 15 хвилин, щоб вона охолола й не розпадалася при нарізанні. Подавайте з варенням, сметаною чи ягідним соусом.
Смачного!
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