Готуються швидко – з'їдаються миттєво: смачнезні сирні кекси, які перевершують покупні

Сирні кекси – чудове доповнення до затишних чаювань. Ці легкі у приготуванні ласощі вимагають простого змішування всіх інгредієнтів у мисці й розливання тіста у формочки.

Їх простота та смак неодмінно вразять кожного. Рецептом найпростіших сирних кексів ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman. Читайте також Пісний яблучний пиріг: нереальний десерт без яєць і молочних продуктів Сирні кекси – рецепт Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 Інгредієнти:

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки манки;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі. Приготування: У мисці в довільному порядку змішайте всі інгредієнти. Ретельно перебийте блендером і залиште на декілька хвилин.

Силіконові форми змащувати не треба, а якщо у вас металеві, то використайте будь-яку олію для змащення.

Наповніть формочки тістом на 2/3 та відправте випікатися в духовці, розігрітій до 180 градусів, на 20 – 25 хвилин. Смачного! Сподобався десерт? Тоді приготуйте і цей ніжний чизкейк – просто змішати й поставити пектися.