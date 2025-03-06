6 березня, 16:00
Готуються швидко – з'їдаються миттєво: смачнезні сирні кекси, які перевершують покупні
Сирні кекси – чудове доповнення до затишних чаювань. Ці легкі у приготуванні ласощі вимагають простого змішування всіх інгредієнтів у мисці й розливання тіста у формочки.
Їх простота та смак неодмінно вразять кожного. Рецептом найпростіших сирних кексів ділиться 24 Канал з посиланням на ElegantWoman.
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Сирні кекси – рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки манки;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі.
Приготування:
- У мисці в довільному порядку змішайте всі інгредієнти. Ретельно перебийте блендером і залиште на декілька хвилин.
- Силіконові форми змащувати не треба, а якщо у вас металеві, то використайте будь-яку олію для змащення.
- Наповніть формочки тістом на 2/3 та відправте випікатися в духовці, розігрітій до 180 градусів, на 20 – 25 хвилин.
Смачного!
Сподобався десерт? Тоді приготуйте і цей ніжний чизкейк – просто змішати й поставити пектися.