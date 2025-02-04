Ідеально на закуску: рецепт хрумких сирних паличок на сковороді

Смажений сир – на грилі або на сковороді – чудова страва для тих, хто любить просту й невибагливу в приготуванні їжу. Його буде смачно подати на стіл як для частування гостей, так і посмакувати у буденний вечір.

Приготувати сирні палички можна на сковороді всього за 30 хвилин. Потрібне бажання та звичайні продукти, які є у кожному холодильнику, пише 24 Канал з посиланням на Useti.org.ua. Читайте також Ідеальні для "похрумтіти" увечері: хрусткі сухарики, які в 1000 разів кращі за магазинні Сирні палички на сковороді Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6 Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру;

– 400 грамів борошна;

– 2 яйця;

– 100 грамів сиру;

– 100 грамів зелені;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка соди. Приготування: Просійте борошно. Влийте кефір та додайте яйця, сіль та соду.

В масу всипте тертий сир. Зелень візьміть на свій вибір: петрушка, кріп чи зелену цибулю. Замішайте тісто.

Тепер викладіть тісто на стіл та розкачайте його в пласт. Він не повинен бути тонким. Тепер розріжте його на рівні палички.

Розігрійте сковороду з олією та відправляйте смажитися до золотистої скоринки. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді дізнайтеся, як приготувати крижавки з капусти та буряка.