Ці не розлізуться й не пригорять: готуємо ідеальні сирники без борошна і манки
- У кожної господині має бути свій коронний рецепт сирників. Хтось готує їх з борошном, інші додають манку, а ті, хто знають всі хитрощі – без обох інгредієнтів.
- Час приготування таких сирників – 25 хвилин, а в результаті отримаєте страву, яка тримає форму, має ніжну структуру та не підгоряє.
Багато господинь уникають приготування сирників через їх розтікання на сковорідці, підгоряння або забитість. Однак, ці проблеми не є непереборними, оскільки існують ефективні рішення, які дозволяють щоразу отримувати ідеальні сирники.
І альтернатива – рецепт без борошна й манки. Такі сирники тримають форму, мають ніжну структуру і при цьому не горять. 24 Канал з посиланням на Добрі Новини розповідає, як приготувати ідеальні сирники.
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Сирники без борошна і манки
- Час: 25 хвилин
- Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
– 300 грамів сухішого кисломолочного сиру 5 – 9%;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1,5 столової ложки цукру;
– ванілін або ванільний цукор – на смак;
– дрібка солі;
– рослинна олія – для смаження.
Приготування:
- У мисці змішайте сир, яйце, цукор, сіль і ванілін до однорідної маси. Ретельно перемніть виделкою або пробийте блендером.
- Додайте крохмаль, бо саме він зв'яже масу і дозволить сирникам тримати форму, тепер сформуйте сирники вологими руками. Якщо тісто здається липким, обережно обваляйте у невеликій кількості крохмалю.
- Смажте на сковорідці з мінімальною кількістю олії на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
- Після смаження викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте зі сметаною та улюбленими ягодами.
Смачного!
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