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18 червня, 12:35
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Ці не розлізуться й не пригорять: готуємо ідеальні сирники без борошна і манки

Марта Касіянчук
Основні тези
  • У кожної господині має бути свій коронний рецепт сирників. Хтось готує їх з борошном, інші додають манку, а ті, хто знають всі хитрощі – без обох інгредієнтів.
  • Час приготування таких сирників – 25 хвилин, а в результаті отримаєте страву, яка тримає форму, має ніжну структуру та не підгоряє.

Багато господинь уникають приготування сирників через їх розтікання на сковорідці, підгоряння або забитість. Однак, ці проблеми не є непереборними, оскільки існують ефективні рішення, які дозволяють щоразу отримувати ідеальні сирники.

І альтернатива – рецепт без борошна й манки. Такі сирники тримають форму, мають ніжну структуру і при цьому не горять. 24 Канал з посиланням на Добрі Новини розповідає, як приготувати ідеальні сирники.

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Сирники без борошна і манки

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 3 – 4

Інгредієнти:
– 300 грамів сухішого кисломолочного сиру 5 – 9%;
– 1 яйце;
– 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю;
– 1,5 столової ложки цукру;
– ванілін або ванільний цукор – на смак;
– дрібка солі;
– рослинна олія – для смаження.

Приготування:

  1. У мисці змішайте сир, яйце, цукор, сіль і ванілін до однорідної маси. Ретельно перемніть виделкою або пробийте блендером.
     
  2. Додайте крохмаль, бо саме він зв'яже масу і дозволить сирникам тримати форму, тепер сформуйте сирники вологими руками. Якщо тісто здається липким, обережно обваляйте у невеликій кількості крохмалю.
     
  3. Смажте на сковорідці з мінімальною кількістю олії на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
     
  4. Після смаження викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте зі сметаною та улюбленими ягодами.

Смачного!

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