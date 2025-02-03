Стануть фаворитом: Кацурін показав, як легко приготувати сирники "Три молока"

Сирники популярні як серед дітей, так і серед дорослих. Вони вважаються ідеальним варіантом для сніданку, оскільки мають не лише високу поживну цінність, а й користь для організму.

Існує безліч варіантів приготування сирників, на будь-який смак, і серед них – "Три молока". Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився рецептом таких сирників, пише 24 Канал. Читайте також Смакуватиме і тим, хто думав, що не любить: рецепт гарбузової каші Сирники "Три молока" Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2 Інгредієнти для тіста:

– 300 грамів кисломолочного сиру жирністю 10%;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки манної крупи;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– сіль.



Для кремів:

– 250 мілілітрів жирних вершків;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 50 грамів згущеного молока;

– 100 грамів крем-сиру;

– 100 мілілітрів ряжанки;

– 50 грамів вареного згущеного молока;

– 1 столова ложка вершкового масла;

– пшеничне борошно;

– горіх фундук. Приготування: Збийте блендером кисломолочний сир, яйце, манну крупу, ванільний і звичайний цукор, сіль. Накрийте суміш плівкою і залиште на 30 хвилин.

Сформуйте сирники й присипте їх борошном. Посмажте вироби на вершковому маслі до золотавої скоринки з обох сторін.

Для першого крему збийте віничком або міксером вершки й цукрову пудру. Додайте туди крем-сир, згущене молоко й перемішайте.

Для другого – змішайте до однорідної консистенції вершки, ряжанку й варене згущене молоко.

Викладіть на тарілку сирники й по черзі полийте спочатку першим кремом, потім другим і зверху посипте крихтою з горіхів. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ніжну сирну запіканку без борошна.