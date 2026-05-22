22 травня, 15:16
Цей сирний соус перетворює усе на шедевр: готуємо одразу подвійну порцію задоволення
Цей соус ідеально доповнить неймовірну кількість страв. Мʼясо, риба та гарніри – з ним все смакує просто казково.
Сирний соус – це ідеальне доповнення практично будь-якої страви. Його вершкові нотки вражають не лише смаком, а й універсальністю, розповідає портал Cookpad.
Як приготувати ніжний сирний соус?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка борошна;
– 25 грамів вершкового масла;
– 125 мілілітрів молока;
– 1/4 чайної ложки перцю чилі;
– 6 плавлених сирків для тостів.
Приготування:
- Добре розігрійте пательню на плиті та повністю розтопіть на ній шматочок якісного вершкового масла.
- Слідом всипте пшеничне борошно і відразу ж енергійно розітріть його лопаткою чи вінчиком, щоб утворилася однорідна пастоподібна основа без грудочок.
- Тепер тонкою цівкою влийте свіже коров'яче молоко, не припиняючи активно помішувати суміш, аби вона заварювалася рівномірно і ставала гладкою.
- Додайте до соусу трохи меленого перцю, але будьте обережні з його кількістю, щоб гострота та насичені ароматичні пари не подразнювали очі під час кипіння.
- Після чергового перемішування всипте натертий на дрібній тертці сир і тримайте масу на вогні, помішуючи, доки він повністю не розплавиться, а соус не перетвориться на густу, оксамитову та тягучу сирну емульсію.
- Наприкінці візьміть будь-які улюблені смаколики, наприклад, хрусткі грінки, запечену картоплю чи шматочки м'яса, щедро вмочайте їх у гарячу масу та насолоджуйтеся неймовірним смаком.