Цей сирний соус перетворює усе на шедевр: готуємо одразу подвійну порцію задоволення

Цей соус ідеально доповнить неймовірну кількість страв. Мʼясо, риба та гарніри – з ним все смакує просто казково.

Сирний соус – це ідеальне доповнення практично будь-якої страви. Його вершкові нотки вражають не лише смаком, а й універсальністю, розповідає портал Cookpad. Читайте також Круасан замість тарілки: як красиво подати салат "Цезар" для перекусу чи пікніка Як приготувати ніжний сирний соус? Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 1 чайна ложка борошна;

– 25 грамів вершкового масла;

– 125 мілілітрів молока;

– 1/4 чайної ложки перцю чилі;

– 6 плавлених сирків для тостів. Смак, який все робить неперевершеним / Фото Freepik Приготування: Добре розігрійте пательню на плиті та повністю розтопіть на ній шматочок якісного вершкового масла. Слідом всипте пшеничне борошно і відразу ж енергійно розітріть його лопаткою чи вінчиком, щоб утворилася однорідна пастоподібна основа без грудочок. Тепер тонкою цівкою влийте свіже коров'яче молоко, не припиняючи активно помішувати суміш, аби вона заварювалася рівномірно і ставала гладкою. Додайте до соусу трохи меленого перцю, але будьте обережні з його кількістю, щоб гострота та насичені ароматичні пари не подразнювали очі під час кипіння. Після чергового перемішування всипте натертий на дрібній тертці сир і тримайте масу на вогні, помішуючи, доки він повністю не розплавиться, а соус не перетвориться на густу, оксамитову та тягучу сирну емульсію. Наприкінці візьміть будь-які улюблені смаколики, наприклад, хрусткі грінки, запечену картоплю чи шматочки м'яса, щедро вмочайте їх у гарячу масу та насолоджуйтеся неймовірним смаком.