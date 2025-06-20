20 червня, 17:25
Смачний і корисний: готуємо домашній сироп з бузини
Основні тези
- Сироп з бузини популярний серед прихильників здорового способу життя та використовується в сезон застуд.
- Для приготування потрібні прості інгредієнти. А настоювати доведеться 3 дні, щоб потім насолоджуватися насиченим напоєм.
Сироп бузини переживає сплеск популярності серед прихильників здорового способу життя. І ви легко можете приготувати такий квітковий напій вдома.
Взимку – це знахідка, адже його часто використовують саме у сезон застуд. Тож, як приготувати домашній сироп з бузини розповідає 24 Канал з посиланням на Compo.
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Сироп з бузини
- Час: 25 хвилин (3 дні настоювання)
- Порції: 4
Інгредієнти:
– приблизно 20 китиць бузини (без стебел);
– 500 грамів органічних лимонів;
– 10 – 20 грамів лимонної кислоти;
– 1 літр води;
– 1 кілограм цукру.
Приготування:
- Ретельно промийте квіти бузини. Закип'ятіть у великій каструлі воду та розчиніть у ній цукор, а потім додайте лимонну кислоту.
- Вимийте лимони у гарячій воді та наріжте їх скибочками. Потім додайте нарізані лимони та китиці бузини в цукровий сироп.
- Накрийте суміш і дайте їй настоятися протягом 3 днів, періодично помішуючи.
- Процідіть суміш через дрібне сито, потім ще раз доведіть сироп до кипіння і розлийте гарячим у простерилізовані пляшки.
- Закриті пляшки можете зберігати у прохолодному темному місці до одного року.
Готово!
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