Скільки днів може стояти борщ у холодильнику: які деталі треба врахувати

Борщ – це та страва, яку готують великими каструлями. Але насправді він не так довго зберігається, як ми собі уявляємо.

Кожна господиня знає – інколи навіть краще залишити борщ, щоб він мав насиченіший смак. Готувати велику каструлю борщу – це завжди гарна ідея, але мало хто правильно розраховує час його зберігання, розповідає "Зберігання".

Читайте також Це не кріп або лавровий лист: що зробить пельмені смачними та ароматними

Скільки часу може зберігатися борщ?

Кулінари часто стверджують, що борщ потрібно зберігати не більше доби. Але на практиці ситуація краща – страва може стояти у холодильнику 2 – 3 дні. Але враховувати інгредієнти, які використовувалися для його приготування.

Улюблена страва / Фото Pixabay

Наприклад, кислі продукти при тривалому зберіганні явно даються взнаки. Борщ на мʼясному бульйоні зберігатиметься 3 дні, а борщ з копченостями краще зʼїсти впродовж 48 годин, а страва з грибами буде придатна лише добу.

Також варто звертати увагу на посуд – рідкі страви краще зберігати в каструлях, в яких їх готували, або у склі.

Як продовжити час зберігання борщу?

Тут допоможе дотримання кількох простих правил. Піну під час приготування обовʼязково потрібно знімати. Після приготування дайте борщу настоятися 30 – 50 хвилин, а потім швидко охолодіть, розповідає Kuchnia.

Розігрівати треба лише ту порцію, яку плануєте зʼїсти. Саме розігрівання всього борщу призводить до прискорення його псування.

Що смачного приготувати?