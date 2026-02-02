Скільки днів може стояти борщ у холодильнику: які деталі треба врахувати
- Борщ можна безпечно вживати до 1-3 діб, якщо було дотримано усіх правил зберігання страви.
- Фактори, що впливають на зберігання борщу, включають склад інгредієнтів, якість продуктів, ємність для зберігання та правильне охолодження.
Борщ – це та страва, яку готують великими каструлями. Але насправді він не так довго зберігається, як ми собі уявляємо.
Кожна господиня знає – інколи навіть краще залишити борщ, щоб він мав насиченіший смак. Готувати велику каструлю борщу – це завжди гарна ідея, але мало хто правильно розраховує час його зберігання, розповідає "Зберігання".
Скільки часу може зберігатися борщ?
Кулінари часто стверджують, що борщ потрібно зберігати не більше доби. Але на практиці ситуація краща – страва може стояти у холодильнику 2 – 3 дні. Але враховувати інгредієнти, які використовувалися для його приготування.
Улюблена страва / Фото Pixabay
Наприклад, кислі продукти при тривалому зберіганні явно даються взнаки. Борщ на мʼясному бульйоні зберігатиметься 3 дні, а борщ з копченостями краще зʼїсти впродовж 48 годин, а страва з грибами буде придатна лише добу.
Також варто звертати увагу на посуд – рідкі страви краще зберігати в каструлях, в яких їх готували, або у склі.
Як продовжити час зберігання борщу?
Тут допоможе дотримання кількох простих правил. Піну під час приготування обовʼязково потрібно знімати. Після приготування дайте борщу настоятися 30 – 50 хвилин, а потім швидко охолодіть, розповідає Kuchnia.
Розігрівати треба лише ту порцію, яку плануєте зʼїсти. Саме розігрівання всього борщу призводить до прискорення його псування.
