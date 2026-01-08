Скумбрія в маринаді без зусиль: від червоної риби просто не відрізнити
- Скумбрію можна замаринувати, щоб вона смакувала як червона риба.
- Основні інгредієнти для маринаду включають гвоздику, перець, коріандр, сіль, цукор, олію та яблучний оцет.
Червона риба – зірка серед закусок. Але при правильному підході навіть скумбрія може скласти їй конкуренцію.
Майстерність українських господинь – це вміння навіть змусити навіть найпростіший інгредієнт смакувати як дорогий шедевр. 24 Канал пропонує переконатися в цьому та скористатися порадами порталу "Нові рецепти".
Як смачно замаринувати оселедця?
- Час: 30 хвилин + маринування
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 заморожені скумбрії;
– цибуля;
– 250 мілілітрів води;
– 6 квіток гвоздики;
– перець горошком;
– 1/3 чайної запашного меленого перцю;
– дрібка коріандру у зернах;
– 2 чайні ложки солі;
– 0,5 чайної ложки цукру;
– 2 столові ложки олії;
– 2,5 столової ложки яблучного оцту.
Просто і елегантно / Фото "Майстерня ідей"
Приготування:
- Повністю розморозьте скумбрію, очистьте її від нутрощів, відріжте голову та наріжте порційними шматочками.
- За бажанням зніміть шкіру, так риба буде ніжнішою.
- Приготуйте маринад: закип’ятіть воду, додайте сіль, цукор, гвоздику, перець горошком, мелений запашний перець і коріандр. Влийте соняшникову олію та проваріть суміш на слабкому вогні приблизно 1 хвилину. Наприкінці додайте яблучний оцет, зніміть з плити й повністю остудіть маринад.
- Наріжте цибулю півкільцями. У глибоку миску або скляну ємність викладайте скумбрію шарами, чергуючи її з цибулею.
- Залийте рибу холодним маринадом так, щоб він повністю покривав шматочки.
- Накрийте ємність і поставте в холодильник щонайменше на 12 годин, а краще на добу.
Як купувати скумбрію?
Тушка повинна мати металевий блиск та чіткі чорні лінії на спині. Якщо риба заморожена в "неприродній" позі – це гарний знак, що її морозили одразу після вилову, підказує Haps.
А ще лід повинен бути прозорим та тонким. В іншій ситуації є ризик, що було порушено температурний режим.