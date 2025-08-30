Коли літо наближається до завершення, слід скористатися перевагами сезонного врожаю. Наприклад, приготувати домашнє сливове варення.

Така консервація готується всього за 20 хвилин на сковороді. Як закрити на зиму сливовий джем розповідає 24 Канал з посиланням на кулінарний блог "Ганна Пилипюк. Бабусині поради".

Читайте також Солодка втіха для зимових вечорів: готуємо варення зі смородини "пʼятихвилинка"

Як приготувати сливовий джем?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 кілограми слив;

– 1,5 літра цукру;

– 3 столові ложки води;

– 1/4 чайні ложки лимонної кислоти.

Покроковий рецепт сливового джему: відео

Приготування:

Сливи розділіть на половинки й вийміть кісточки. На сковороду налийте воду та викладіть половинки слив.

Поставте сковороду на вогонь та засипте 0,5 літра цукру. Помішайте, поки сливи не пустять сік. З цього моменту проваріть 5 хвилин.

Тоді засипте лимонну кислоту і ще 0,5 літра цукру. Помішайте, і відрахуйте ще 5 хвилин до закипання. Тоді додаєте ще 0,5 літра цукру. Чекайте до закипання і варіть ще 5 хвилин, перемішуючи.

Розлийте гарячий джем по стерилізованих баночках. Закрутіть кришками й залиште охолоджуватися.

Смачного!

Яке варення закрити на зиму?