Така консервація готується всього за 20 хвилин на сковороді. Як закрити на зиму сливовий джем розповідає 24 Канал з посиланням на кулінарний блог "Ганна Пилипюк. Бабусині поради".
Читайте також Солодка втіха для зимових вечорів: готуємо варення зі смородини "пʼятихвилинка"
Як приготувати сливовий джем?
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 1,5 літра цукру;
– 3 столові ложки води;
– 1/4 чайні ложки лимонної кислоти.
Покроковий рецепт сливового джему: відео
Приготування:
- Сливи розділіть на половинки й вийміть кісточки. На сковороду налийте воду та викладіть половинки слив.
- Поставте сковороду на вогонь та засипте 0,5 літра цукру. Помішайте, поки сливи не пустять сік. З цього моменту проваріть 5 хвилин.
- Тоді засипте лимонну кислоту і ще 0,5 літра цукру. Помішайте, і відрахуйте ще 5 хвилин до закипання. Тоді додаєте ще 0,5 літра цукру. Чекайте до закипання і варіть ще 5 хвилин, перемішуючи.
- Розлийте гарячий джем по стерилізованих баночках. Закрутіть кришками й залиште охолоджуватися.
Смачного!
Яке варення закрити на зиму?
- Можна закрити на зиму джем з червоної смородини. Цей рецепт не вимагає багато інгредієнтів, а результат завжди тішить
- У найхолодніші місяці у літо поверне абрикосово-банановий джем – це унікальне поєднання літніх фруктів з нотками солодкавості та терпкості.
- А мариновані сливи прикрасять різні салати, доповнять м'ясні та рибні страви, а також стануть основним інгредієнтом в десертах і пирогах.