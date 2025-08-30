Така консервація готується всього за 20 хвилин на сковороді. Як закрити на зиму сливовий джем розповідає 24 Канал з посиланням на кулінарний блог "Ганна Пилипюк. Бабусині поради".

Як приготувати сливовий джем?

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 2 кілограми слив;
– 1,5 літра цукру;
– 3 столові ложки води;
– 1/4 чайні ложки лимонної кислоти.

Покроковий рецепт сливового джему: відео

Приготування:

  1. Сливи розділіть на половинки й вийміть кісточки. На сковороду налийте воду та викладіть половинки слив.
  2. Поставте сковороду на вогонь та засипте 0,5 літра цукру. Помішайте, поки сливи не пустять сік. З цього моменту проваріть 5 хвилин.
  3. Тоді засипте лимонну кислоту і ще 0,5 літра цукру. Помішайте, і відрахуйте ще 5 хвилин до закипання. Тоді додаєте ще 0,5 літра цукру. Чекайте до закипання і варіть ще 5 хвилин, перемішуючи.
  4. Розлийте гарячий джем по стерилізованих баночках. Закрутіть кришками й залиште охолоджуватися.

Смачного!

