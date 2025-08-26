Вдалий рецепт – це не тільки чудовий результат, а й легкість приготування. З цим рецептом ви зможете заготувати вдосталь варення зі смородини, навіть якщо робити закрутки дуже ліньки, розповідає 24 Канал з посиланням на Радіо Maximum.

Читайте також Насолода без зайвих прикрас: простий рецепт теплого шоколадного пирога – хоч щодня готуй

На якому вогні варити варення Готувати варення зі смородини потрібно на повільному вогні. Надто висока температура зробить ягоди гумовими, що негативно вплине на смак варення.

Як приготувати варення зі смородини?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 1 банка

Інгредієнти:

– 3 стакани ягід смородини;

– 2 стакани цукру.

Приготування:

Ягоди та цукор змішуємо на сковороді. Ставимо на повільний вогонь та варимо до повного розчинення цукру. Помішуємо деревʼяною ложечкою та знімаємо піну. Переливаємо у стерильну банку та закручуємо.

Смачного!

Ось і все – заготівля варення може бути простою. А ще є закрутки, які стають легендами. Наприклад, ніжинський салат, готувати який повинна вміти кожна господиня.