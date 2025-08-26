Удачный рецепт – это не только превосходный результат, но и легкость приготовления. С этим рецептом вы сможете заготовить вдоволь варенья из смородины, даже если делать закрутки очень лень, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Радио Maximum.

Читайте также Сладость без лишних украшений: простой рецепт теплого шоколадного пирога – хоть каждый день готовь

На каком огне варить варенье Готовить варенье из смородины нужно на медленном огне. Слишком высокая температура сделает ягоды резиновыми, что негативно повлияет на вкус варенья.

Как приготовить варенье из смородины?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 1 банка

Ингредиенты:

– 3 стакана ягод смородины;

– 2 стакана сахара.

Приготовление:

Ягоды и сахар смешиваем на сковороде. Ставим на медленный огонь и варим до полного растворения сахара. Помешиваем деревянной ложечкой и снимаем пену. Переливаем в стерильную банку и закручиваем.

Приятного аппетита!

Вот и все – заготовка варенья может быть простой. А еще есть закрутки, которые становятся легендами. Например, нежинский салат, готовить который должна уметь каждая хозяйка.