Такая консервация готовится всего за 20 минут на сковороде. Как закрыть на зиму сливовый джем рассказывает 24 Канал со ссылкой на кулинарный блог "Анна Пилипюк. Бабушкины советы".
Читайте также Сладкое утешение для зимних вечеров: готовим варенье из смородины "пятиминутка"
Как приготовить сливовый джем?
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 килограмма слив;
– 1,5 литра сахара;
– 3 столовые ложки воды;
– 1/4 чайные ложки лимонной кислоты.
Пошаговый рецепт сливового джема: видео
Приготовление:
- Сливы разделите на половинки и выньте косточки. На сковороду налейте воду и выложите половинки слив.
- Поставьте сковороду на огонь и засыпьте 0,5 литра сахара. Помешайте, пока сливы не пустят сок. С этого момента проварите 5 минут.
- Тогда засыпьте лимонную кислоту и еще 0,5 литра сахара. Помешайте, и отсчитайте еще 5 минут до закипания. Тогда добавляете еще 0,5 литра сахара. Ждите до закипания и варите еще 5 минут, перемешивая.
- Разлейте горячий джем по стерилизованным баночкам. Закрутите крышками и оставьте охлаждаться.
Приятного аппетита!
Какое варенье закрыть на зиму?
- Можно закрыть на зиму джем из красной смородины. Этот рецепт не требует много ингредиентов, а результат всегда радует
- В самые холодные месяцы в лето вернет абрикосово-банановый джем – это уникальное сочетание летних фруктов с нотками сладости и терпкости.
- А маринованные сливы украсят различные салаты, дополнят мясные и рыбные блюда, а также станут основным ингредиентом в десертах и пирогах.