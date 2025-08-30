Такая консервация готовится всего за 20 минут на сковороде. Как закрыть на зиму сливовый джем рассказывает 24 Канал со ссылкой на кулинарный блог "Анна Пилипюк. Бабушкины советы".

Как приготовить сливовый джем?

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 килограмма слив;

– 1,5 литра сахара;

– 3 столовые ложки воды;

– 1/4 чайные ложки лимонной кислоты.

Пошаговый рецепт сливового джема: видео

Приготовление:

Сливы разделите на половинки и выньте косточки. На сковороду налейте воду и выложите половинки слив.

Поставьте сковороду на огонь и засыпьте 0,5 литра сахара. Помешайте, пока сливы не пустят сок. С этого момента проварите 5 минут.

Тогда засыпьте лимонную кислоту и еще 0,5 литра сахара. Помешайте, и отсчитайте еще 5 минут до закипания. Тогда добавляете еще 0,5 литра сахара. Ждите до закипания и варите еще 5 минут, перемешивая.

Разлейте горячий джем по стерилизованным баночкам. Закрутите крышками и оставьте охлаждаться.

Приятного аппетита!

Какое варенье закрыть на зиму?