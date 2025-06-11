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11 червня, 15:00
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Коли готувати нема часу, а солоденького хочеться: готуємо слойки з полуницею і маскарпоне

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Полуничні слойки з маскарпоне – швидка літня випічка, яка поєднує хрустке тісто та солодкі ягоди.
  • Всього за 30 хвилин ваш дім окутає неймовірний аромат – не встигнете оглянутися, як слойок вже не буде.

Полуничні слойки – це швидка, смачна та приваблива літня випічка. Поєднання хрусткого, повітряного тіста та солодких, ароматних ягід створює ідеальну гармонію.

А її яскравий зовнішній вигляд ще й справжнє свято для очей. Рецептом слойок з полуницею та маскарпоне ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валентину Кущ.

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Слойки з полуницею та маскарпоне

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 0,5 кілограма листкового тіста;
– жовток для змащування;
–  250 грамів маскарпоне; 
– 150 грамів вершків 33%;
– 50 грамів цукрової пудри.

Для подачі:
– полуниця чи інша ягода;
– цукрова пудра.

Приготування:

  1. Тісто розморозьте і викладіть на дошку чи стіл з борошном. Не розкачуйте, а виріжте трикутнички.
     
  2. Викладіть на деко з пергаментом, змастіть жовтком і можете присипати цукром.
     
  3. Випікайте при 200 градусах приблизно 20 хвилин до рум'яності. Дайте охолонути.
     
  4. Для крему збийте маскарпоне, вершки та цукрову пудру.
     
  5. Слойки обережно розділіть на 2 частини, викладіть крем та ягоди. Посипте пудрою.

Готово!

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