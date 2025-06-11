11 червня, 15:00
Коли готувати нема часу, а солоденького хочеться: готуємо слойки з полуницею і маскарпоне
Основні тези
- Полуничні слойки з маскарпоне – швидка літня випічка, яка поєднує хрустке тісто та солодкі ягоди.
- Всього за 30 хвилин ваш дім окутає неймовірний аромат – не встигнете оглянутися, як слойок вже не буде.
Полуничні слойки – це швидка, смачна та приваблива літня випічка. Поєднання хрусткого, повітряного тіста та солодких, ароматних ягід створює ідеальну гармонію.
А її яскравий зовнішній вигляд ще й справжнє свято для очей. Рецептом слойок з полуницею та маскарпоне ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валентину Кущ.
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Слойки з полуницею та маскарпоне
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 0,5 кілограма листкового тіста;
– жовток для змащування;
– 250 грамів маскарпоне;
– 150 грамів вершків 33%;
– 50 грамів цукрової пудри.
Для подачі:
– полуниця чи інша ягода;
– цукрова пудра.
Приготування:
- Тісто розморозьте і викладіть на дошку чи стіл з борошном. Не розкачуйте, а виріжте трикутнички.
- Викладіть на деко з пергаментом, змастіть жовтком і можете присипати цукром.
- Випікайте при 200 градусах приблизно 20 хвилин до рум'яності. Дайте охолонути.
- Для крему збийте маскарпоне, вершки та цукрову пудру.
- Слойки обережно розділіть на 2 частини, викладіть крем та ягоди. Посипте пудрою.
Готово!
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