Коли готувати нема часу, а солоденького хочеться: готуємо слойки з полуницею і маскарпоне

Полуничні слойки – це швидка, смачна та приваблива літня випічка. Поєднання хрусткого, повітряного тіста та солодких, ароматних ягід створює ідеальну гармонію.

А її яскравий зовнішній вигляд ще й справжнє свято для очей. Рецептом слойок з полуницею та маскарпоне ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валентину Кущ.

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Слойки з полуницею та маскарпоне

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 0,5 кілограма листкового тіста;

– жовток для змащування;

– 250 грамів маскарпоне;

– 150 грамів вершків 33%;

– 50 грамів цукрової пудри.



Для подачі:

– полуниця чи інша ягода;

– цукрова пудра.

Приготування:

Тісто розморозьте і викладіть на дошку чи стіл з борошном. Не розкачуйте, а виріжте трикутнички.

Викладіть на деко з пергаментом, змастіть жовтком і можете присипати цукром.

Випікайте при 200 градусах приблизно 20 хвилин до рум'яності. Дайте охолонути.

Для крему збийте маскарпоне, вершки та цукрову пудру.

Слойки обережно розділіть на 2 частини, викладіть крем та ягоди. Посипте пудрою.

Готово!

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