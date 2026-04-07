Домашня паска, яку готують поколіннями: автентичний рецепт на смальці перевірений роками

У багатьох родинах рецепт паски не записують заново – його просто дістають перед святом із тих самих старих нотаток або згадують по пам’яті, бо пропорції давно стали звичними. Такі рецепти рідко змінюють, навіть коли навколо з’являються десятки нових варіантів.

Старі паски побудовані на простих, але точних речах – живі дріжджі, жовтки, тепле молоко, трохи сметани, масло і навіть смалець, який колись у великодній випічці використовували значно частіше, ніж тепер, пише Uliana. Саме завдяки цьому тісто має іншу структуру – щільнішу, вологішу і стійку до черствіння.

Цікаво Знаменитий "Великодній вінок" повинен бути на кожному столі: як його зробити

Як приготувати автентичну паску?

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 30 грамів живих дріжджів;

– 50 грамів цукру;

– 330 мілілітрів теплого молока;

– 700 грамів борошна;

– 4 жовтки;

– 10 грамів солі;

– 50 грамів сметани;

– 75 грамів вершкового масла;

– 35 грамів смальцю або вершкового масла;

– 1 жовток для змащування.

Робимо паску, яка точно вдасться: дивіться відео

Приготування:

Для опари з’єднайте дріжджі, тепле молоко, цукор і 2 столові ложки борошна із загальної кількості. Залиште масу на 20 – 30 хвилин за кімнатної температури, приблизно 22 градуси. Готову опару змішайте з борошном і почніть вимішувати. Потім додайте жовтки та сметану й знову добре вимішайте. Наприкінці введіть вершкове масло, смалець і сіль. Якщо смальцю немає, замість нього використайте вершкове масло. Тісто вимішуйте на найнижчій швидкості тістоміса. Після цього залиште його підходити приблизно на 40 хвилин, далі зробіть обминку й знову дайте підійти ще близько 40 хвилин. Потім сформуйте паски, залиште їх на розстоювання на 30 – 40 хвилин і, за бажанням, змастіть жовтком. Випікайте у розігрітій духовці за температури 165 градусів приблизно 40 хвилин, орієнтуючись також на особливості своєї духовки.

Чому для дріжджів потрібне тепле молоко?

Тепле молоко для дріжджового тіста потрібне тому, що саме в такій температурі дріжджі починають активно працювати, Ukr.media. Вони швидше розчиняються, рівномірно запускають бродіння і допомагають тісту добре піднятися.

Якщо молоко буде холодним, дріжджі діятимуть повільно, а тісто може довго залишатися щільним і важким. Водночас перегріте молоко дає протилежний результат – при високій температурі дріжджі втрачають активність. Тому найкращий варіант – молоко, яке просто тепле на дотик, приблизно 35 – 38 градусів. Саме така температура вважається оптимальною для дріжджового тіста, особливо якщо йдеться про здобну випічку, де багато яєць, масла і цукру.

Які рецепти стануть у пригоді?