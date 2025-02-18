Смачна ностальгія: смажені пиріжки від Ярославського
Смажені пиріжки – це особливі спогади та кулінарний досвід. Скільки їх не готуй, вони завжди будуть актуальними.
Навіть кулінарні гуру визнають – смажені пиріжки завжди залишаться в переліку особливих страв, до яких потрібно час від часу повертатися. 24 Канал пропонує поринути в ностальгію з рецептом відомого шефа Володимира Ярославського, яким він поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт смажених пиріжків
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 350 мілілітрів теплої води чи молока;
– 40 грамів цукру;
– 25 грамів свіжих дріжджів;
– 520 грамів борошна;
– дрібка солі;
– олія для фритюру;
начинка:
– варена картопля, капуста, горох.
Приготування
- У теплому молоці (не вище 38 градусів) розчиніть цукор і дріжджі. Залиште на 10 хвилин.
- Додайте просіяне борошно та сіль, замісіть тісто.
- Залиште тісто в теплому місці приблизно на 45 хвилин, щоб воно піднялося.
- Після цього обімніть тісто і дайте йому ще трохи піднятися. Сформуйте 15 – 18 кульок.
- Кожну кульку трохи притисніть, формуючи плоскі коржики. Покладіть начинку на середину. Загорніть начинку в тісто, добре защипуючи краї, і знову трохи притисніть, щоб вийшли плоскі пиріжки.
- Залиште пиріжки на 20 хвилин, щоб вони піднялися і були пухкими.
- Добре нагрійте олію та смажте пиріжки по 1,5 хвилини з кожного боку.
- Викладіть готові пиріжки на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
Смачного!
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