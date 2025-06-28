28 червня, 16:31
Ідеально втамовує спрагу: готуємо кавуновий смузі лише з 3 інгредієнтів і за 5 хвилин
Основні тези
- Кавуновий смузі – це свіжий напій, який легко можна приготувати вдома. Для цього потрібні лише 3 інгредієнти і 5 хвилин.
- Будьте готові до смакового потрясіння з першого ж ковтка!
Кавуновий смузі – це свіжий і легкий напій у спекотний літній день. Він поєднує в собі солодкість кавуна, ніжність банана та яблучну кислинку.
Цей напій не залишить байдужим нікого – спробуйте і переконайтеся. Рецептом смузі з кавуном ділиться 24 Канал з посиланням на Food.
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Смузі з кавуном
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 150 грамів кавуна;
– 1 банан;
– 100 мілілітрів яблучного соку.
Приготування:
- Збийте кавун у блендері з бананом і яблучним соком до однорідної консистенції.
- Перелийте смузі у високий стакан і подавайте відразу.
Смачного!
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