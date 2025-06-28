Ідеально втамовує спрагу: готуємо кавуновий смузі лише з 3 інгредієнтів і за 5 хвилин

Кавуновий смузі – це свіжий і легкий напій у спекотний літній день. Він поєднує в собі солодкість кавуна, ніжність банана та яблучну кислинку.

Цей напій не залишить байдужим нікого – спробуйте і переконайтеся. Рецептом смузі з кавуном ділиться 24 Канал з посиланням на Food.

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Смузі з кавуном

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 150 грамів кавуна;

– 1 банан;

– 100 мілілітрів яблучного соку.

Приготування:

Збийте кавун у блендері з бананом і яблучним соком до однорідної консистенції.

Перелийте смузі у високий стакан і подавайте відразу.

Смачного!

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