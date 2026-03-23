Сочники з сиром, які не черствіють: вдалий домашній рецепт на щодень
- Сочники – популярний домашній десерт, який легко готувати з простих інгредієнтів.
- Для заміни яєць використовують насіння чіа або комбінацію соди та оцту, що надає випічці легкості та пухкості.
Сочники часто називають одним із найвдаліших домашніх десертів, бо вони поєднують простий склад і дуже вдалу текстуру. Ідеальний десерт саме тому, що він повітряний та готується з доступних продуктів.
Його легко і швидко готувати – тісто просте, начинка теж без зайвих етапів.Такий рецепт без труднощів приготує навіть новачок, розповідає ютуб-канал Kateryna Tarasenko.
Як приготувати сочники?
- Час : 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів сметани;
– 100 грамів цукру;
– ваніль;
– 450 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 100 грамів вершкового масла;
– 7 грамів розпушувача;
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки сметани;
– 70 грамів цукру.
Робимо десерт, який підкорює усіх:
Приготування:
- Спочатку приготуйте тісто. Змішайте сметану з цукром і ваніллю, щоб цукор розчинився.
- Окремо перетріть борошно з холодним вершковим маслом у крихту, додайте розпушувач і сіль. Влийте сметанну суміш і швидко з’єднайте все в тісто, не вимішуючи довго.
- Загорніть у плівку й поставте в холодильник на 20 хвилин.
- Для начинки до кисломолочного сиру додайте білок, сметану та цукор, після чого перебийте блендером до густої однорідної маси. Жовток залиште для змащування.
- Охолоджене тісто розкачайте на присипаній борошном поверхні до товщини приблизно 0,5 сантиметра. Виріжте кружечки діаметром 8 – 10 сантиметрів.
- На одну половину кожного кружечка викладіть начинку, не доходячи трохи до країв, накрийте другою половиною тіста й злегка притисніть. Перекладіть заготовки на деко.
- Жовток змішайте з невеликою кількістю води й змастіть поверхню.
- Випікайте 25 хвилин у режимі конвекції за температури 160 градусів.
Чим замінити яйця?
Щоб замінити одне яйце у випічці, часто використовують насіння чіа, пише Shuba. Для цього одну столову ложку насіння змішують із трьома столовими ложками води й залишають на кілька хвилин, поки суміш не вбере всю вологу та не стане густою, схожою на кисіль. Така заміна добре працює у вафлях, млинцях і печиві. Варто лише врахувати, що чіа можуть дати ледь помітний горіховий присмак.
Ще один простий варіант – поєднання соди та оцту. На одне яйце беруть по одній столовій ложці кожного інгредієнта. Саме така суміш допомагає зробити тісто легшим, м’якшим і повітрянішим, тому її часто додають у кекси, бісквіти та домашні торти. Обираючи заміну яйцям, важливо зважати не лише на склад, а й на те, який результат потрібен у готовій випічці. Одні варіанти краще утримують масу разом, інші додають пухкості, а деякі більше впливають на щільність тіста.
