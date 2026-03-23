Сочники з сиром, які не черствіють: вдалий домашній рецепт на щодень

Сочники часто називають одним із найвдаліших домашніх десертів, бо вони поєднують простий склад і дуже вдалу текстуру. Ідеальний десерт саме тому, що він повітряний та готується з доступних продуктів.

Його легко і швидко готувати – тісто просте, начинка теж без зайвих етапів.Такий рецепт без труднощів приготує навіть новачок, розповідає ютуб-канал Kateryna Tarasenko.

Як приготувати сочники?

Час : 45 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів сметани;

– 100 грамів цукру;

– ваніль;

– 450 грамів борошна;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 100 грамів вершкового масла;

– 7 грамів розпушувача;

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки сметани;

– 70 грамів цукру.

Робимо десерт, який підкорює усіх:

Приготування:

Спочатку приготуйте тісто. Змішайте сметану з цукром і ваніллю, щоб цукор розчинився. Окремо перетріть борошно з холодним вершковим маслом у крихту, додайте розпушувач і сіль. Влийте сметанну суміш і швидко з’єднайте все в тісто, не вимішуючи довго. Загорніть у плівку й поставте в холодильник на 20 хвилин. Для начинки до кисломолочного сиру додайте білок, сметану та цукор, після чого перебийте блендером до густої однорідної маси. Жовток залиште для змащування. Охолоджене тісто розкачайте на присипаній борошном поверхні до товщини приблизно 0,5 сантиметра. Виріжте кружечки діаметром 8 – 10 сантиметрів. На одну половину кожного кружечка викладіть начинку, не доходячи трохи до країв, накрийте другою половиною тіста й злегка притисніть. Перекладіть заготовки на деко. Жовток змішайте з невеликою кількістю води й змастіть поверхню. Випікайте 25 хвилин у режимі конвекції за температури 160 градусів.

Чим замінити яйця?

Щоб замінити одне яйце у випічці, часто використовують насіння чіа, пише Shuba. Для цього одну столову ложку насіння змішують із трьома столовими ложками води й залишають на кілька хвилин, поки суміш не вбере всю вологу та не стане густою, схожою на кисіль. Така заміна добре працює у вафлях, млинцях і печиві. Варто лише врахувати, що чіа можуть дати ледь помітний горіховий присмак.

Ще один простий варіант – поєднання соди та оцту. На одне яйце беруть по одній столовій ложці кожного інгредієнта. Саме така суміш допомагає зробити тісто легшим, м’якшим і повітрянішим, тому її часто додають у кекси, бісквіти та домашні торти. Обираючи заміну яйцям, важливо зважати не лише на склад, а й на те, який результат потрібен у готовій випічці. Одні варіанти краще утримують масу разом, інші додають пухкості, а деякі більше впливають на щільність тіста.

