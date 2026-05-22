Ці чебуреки з Маріуполя варто памʼятати: як приготувати знамениті чир-чир

У кожного українського міста є страва, яка залишається у памʼяті назавжди. Чебуреки чир-чир – це візитівка Маріуполя, яку варто спробувати кожному.

Чир-чир – це чебуреки, які з давніх-давен у Маріуполі готували приазовські греки. Свою назву вони "заслужили" завдяки характерному звуку, який чебуреки видають під час смаження у фритюрі, розповідає шеф Алекс Якутов у своєму інстаграмі.

Як приготувати чебуреки чир-чир?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 1 кілограм пшеничного борошна;

– 400 мілілітрів теплої води;

– 100 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка солі;

фарш:

– 600 грамів яловичини;

– 200 грамів жиру;

– 500 мілілітрів холодної води;

– пучок кінзи;

– пів пучка зеленої цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 1 чайна ложка вустерського соусу;

– сіль до смаку.

Приготування: