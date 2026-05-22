Новини Смачно Смачні та прості рецепти Ці чебуреки з Маріуполя варто памʼятати: як приготувати знамениті чир-чир
22 травня, 23:15
3

Ці чебуреки з Маріуполя варто памʼятати: як приготувати знамениті чир-чир

Лілія Імбіровська-Сиваківська

У кожного українського міста є страва, яка залишається у памʼяті назавжди. Чебуреки чир-чир – це візитівка Маріуполя, яку варто спробувати кожному.

Чир-чир – це чебуреки, які з давніх-давен у Маріуполі готували приазовські греки. Свою назву вони "заслужили" завдяки характерному звуку, який чебуреки видають під час смаження у фритюрі, розповідає шеф Алекс Якутов у своєму інстаграмі

Читайте також Цей сирний соус перетворює усе на шедевр: готуємо одразу подвійну порцію задоволення

Як приготувати чебуреки чир-чир? 

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
тісто: 
– 1 кілограм пшеничного борошна;
– 400 мілілітрів теплої води;
– 100 мілілітрів олії;
– 1 чайна ложка солі;
фарш: 
– 600 грамів яловичини;
– 200 грамів жиру;
– 500 мілілітрів холодної води;
– пучок кінзи;
– пів пучка зеленої цибулі;
– 2 зубчики часнику;
– 50 мілілітрів соєвого соусу;
– 1 чайна ложка вустерського соусу;
– сіль до смаку.

Від цих чебуреків ви будете у захваті: дивіться відео 

Приготування

  1. Висипте пшеничне борошно гіркою на чисту суху робочу поверхню, зробіть по центру невелику лунку та додайте дрібку солі.
  2. Спочатку влийте першу порцію води та почніть акуратно замішувати основу, після чого додайте решту рідини. Для отримання еластичного заварного тіста воду можна попередньо довести до кипіння.
  3. Слідом додайте рослинну олію і ретельно вимішуйте масу руками, доки вона не стане ідеально гладкою, м'якою та однорідною, після чого сформуйте з неї кулю і залиште на деякий час відпочити.
  4. Для приготування соковитої начинки пропустіть м'ясний фарш разом із жиром через м'ясорубку, а потім поєднайте отриману масу з дрібно нарізаною свіжою кінзою, зеленою цибулею, подрібненим перцем чилі та пропущеним через прес часником.
  5. Посоліть суміш, влийте соєвий та вустерський соуси, ретельно все вимішайте, а потім поступово додайте всередину чисту воду, продовжуючи активно вимішувати, щоб м'ясні волокна повністю і рівномірно ввібрали в себе всю рідину.
  6. На припорошеному борошном столі розкатайте відпочиле тісто на тонкі круглі заготовки однакового розміру. Розподіліть м'ясну начинку на одній половині кожного кружальця, прикрийте зверху вільною стороною тіста, формуючи акуратні півмісяці, та щільно й надійно защипніть краї, щоб сік не витік під час термічної обробки.
  7. Обсмажуйте вироби у великій кількості добре розігрітої рослинної олії до появи красивої, хрусткої золотаво-рум'яної скоринки з обох боків і відразу ж подавайте до столу, поки вони максимально гарячі та соковиті.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти