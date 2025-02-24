Коли набридли котлети: приготуйте на вечерю ці ніжні м'ясні кульки і вас розцілують

Ця страва легко і вдало замінить стандартні й набридлі котлети. Якщо ви все ще морочитеся над тим, що ж приготувати сьогодні на вечерю, спробуйте ці мітболи у вершковій підливі.

Вони точно не залишать байдужим нікого з домашніх. Рецептом м'ясних кульок у вершках ділиться 24 Канал з посиланням на Useti.org. Читайте також Встигла закохати в себе ще у ​​шкільних їдальнях: ідеальна підлива до тюфтельок за 10 хвилин М'ясні кульки у вершках Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 10 – 12 Інгредієнти:

– 500 грамів курячого філе;

– 1 цибуля;

– 1 яйце;

– сіль, перець – до смаку.



Для підливки:

– 100 грамів сиру;

– 3 зубки часнику;

– 200 грамів вершків 15-20%. Приготування: М'яса прокрутіть через м'ясорубку. У масу додайте дрібно нарізану цибулину і яйце. Поперчіть і посоліть на смак, можете додати й інші улюблені спеції.

Вимішайте фарш, що вийшов, і сформуйте з нього невеликі кульки. Тоді викладіть їх у форму для випікання на відстані 1 – 2 сантиметри один від одного.

Випікайте м'ясні кульки у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.

У цей час приготуйте підливку: натріть на дрібній тертці сир, додайте до нього подрібнений часник і вершки.

Полийте м'ясні кульки соусом і запікайте ще 15 хвилин. Ці м'ясні кульки смакують з будь-яким гарніром – картоплею, кашами, макаронами чи просто овочами. Смачного! Ще одна ідея на вечерю: курячі стегна в медовому соусі.