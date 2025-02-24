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24 лютого, 17:30
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Коли набридли котлети: приготуйте на вечерю ці ніжні м'ясні кульки і вас розцілують

Марта Касіянчук

Ця страва легко і вдало замінить стандартні й набридлі котлети. Якщо ви все ще морочитеся над тим, що ж приготувати сьогодні на вечерю, спробуйте ці мітболи у вершковій підливі.

Вони точно не залишать байдужим нікого з домашніх. Рецептом м'ясних кульок у вершках ділиться 24 Канал з посиланням на Useti.org.

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М'ясні кульки у вершках

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 10 – 12

Інгредієнти: 
– 500 грамів курячого філе;
–  1 цибуля;
– 1 яйце;
– сіль, перець – до смаку. 

Для підливки:
– 100 грамів сиру;
– 3 зубки часнику;
– 200 грамів вершків 15-20%.

Приготування:

  1. М'яса прокрутіть через м'ясорубку. У масу додайте дрібно нарізану цибулину і яйце. Поперчіть і посоліть на смак, можете додати й інші улюблені спеції.
     
  2. Вимішайте фарш, що вийшов, і сформуйте з нього невеликі кульки. Тоді викладіть їх у форму для випікання на відстані 1 – 2 сантиметри один від одного.
     
  3. Випікайте м'ясні кульки у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.
     
  4. У цей час приготуйте підливку: натріть на дрібній тертці сир, додайте до нього подрібнений часник і вершки.
     
  5. Полийте м'ясні кульки соусом і запікайте ще 15 хвилин.

Ці м'ясні кульки смакують з будь-яким гарніром – картоплею, кашами, макаронами чи просто овочами.

Смачного!

Ще одна ідея на вечерю: курячі стегна в медовому соусі.