Ситно, смачно та з ароматом затишку: пиріг з шинкою та грибами від Ектора
- Пікантний пиріг з шинкою та грибами може слугувати як перекусом, так і повноцінним сніданком або вечерею.
- Для приготування використовуються прості інгредієнти. А знадобиться всього 1 година.
Пікантний пиріг з шинкою та грибами слугує не лише ситним перекусом, але й повноцінним сніданком або вечерею. Поєднання начинки з листковим тістом обіцяє задовольнити смаки кожного.
Готується просто, смакує як домашня страва, яку не соромно поставити на святковий стіл. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на шефа Ектора Хіменеса-Браво.
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Пиріг з шинкою і грибами від Ектора
- Час: 1 година
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів листкового тіста дріжджового;
– 200 грамів шинки;
– 1 цибуля жовта ріпчаста;
– 250 грамів печериць;
– 20 мілілітрів олії;
– 100 мілілітрів вершків 20%;
– 150 грамів сиру;
– сіль, перець чорний – на смак;
– 1 жовток;
– 20 грамів кунжуту білого.
Приготування:
- Цибулю очистьте і наріжте кубиками. Гриби поріжте невеликими шматочками. Обсмажте цибулю з грибами до золотистого кольору.
- Шинку наріжте невеликими кубиками. Додайте до неї обсмажені гриби, сіль, перець, вершки та натертий сир. Перемішайте.
- На посипаній борошном поверхні розкачайте один лист тіста і присипте зверху борошном.
- Викладіть начинку на тісто. Зверху накрийте другим листом тіста. Змастіть жовтком і посипте кунжутом.
- Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці близько 30 – 40 хвилин до рум'яної скоринки.
Готово!
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