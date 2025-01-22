Вони можуть бути не лише солодкими: рецепт солоних сирників, що не поступаються ресторанним
Солоні сирники такі ж смачні, як і їхні солодкі побратими. Кухарі можуть експериментувати, додаючи в тісто різноманітні інгредієнти, включаючи зелень, шпинат, часник, цибулю і навіть крабові палички.
Сьогодні 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати сирники із зеленою цибулею. На них піде небагато часу, а результат потішить кожну господиню.
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Сирники із зеленою цибулею
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів сир домашній;
– 2 яйця курячі;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 цедра лимона;
– 50 грамів борошна пшеничного;
– сіль – до смаку.
Додатково:
– 30 грамів борошна пшеничного;
– 60 мілілітрів олії соняшникової рафінованої;
– сметана 20% – на смак.
Приготування:
- У мисці змішайте сир, яйце, сіль і перець. Додайте нарізану зелену цибулю й цедру та перемішайте.
- Поступово всипайте борошно, замішуючи м'яке, липке тісто.
- До глибокої тарілки насипте додаткове борошно для обкачування сирників. В сковороді на середньому вогні розігрійте олію.
- Мокрими руками сформуйте з тіста кульки, злегка здавіть, надаючи форму сирників, і ретельно обкачайте в борошні.
- Викладайте сирники партіями на розігріту сковорідку. Смажте частинами приблизно 1,5 – 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
- Подавайте сирники в гарячому вигляді зі сметаною і щедрою порцією свіжої цибулі.
Смачного!
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