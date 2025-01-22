УКР РУС
22 січня 2025, 15:55
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Вони можуть бути не лише солодкими: рецепт солоних сирників, що не поступаються ресторанним

Марта Касіянчук

Солоні сирники такі ж смачні, як і їхні солодкі побратими. Кухарі можуть експериментувати, додаючи в тісто різноманітні інгредієнти, включаючи зелень, шпинат, часник, цибулю і навіть крабові палички.

Сьогодні 24 Канал з посиланням на Shuba пропонує приготувати сирники із зеленою цибулею. На них піде небагато часу, а результат потішить кожну господиню.

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Сирники із зеленою цибулею

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти: 
– 400 грамів сир домашній; 
– 2 яйця курячі; 
– 1 пучок зеленої цибулі; 
– 1 цедра лимона; 
– 50 грамів борошна пшеничного; 
– сіль – до смаку.

Додатково:
– 30 грамів борошна пшеничного; 
– 60 мілілітрів олії соняшникової рафінованої; 
– сметана 20% – на смак.

Приготування:

  1. У мисці змішайте сир, яйце, сіль і перець. Додайте нарізану зелену цибулю й цедру та перемішайте.
     
  2. Поступово всипайте борошно, замішуючи м'яке, липке тісто.
     
  3. До глибокої тарілки насипте додаткове борошно для обкачування сирників. В сковороді на середньому вогні розігрійте олію.
     
  4. Мокрими руками сформуйте з тіста кульки, злегка здавіть, надаючи форму сирників, і ретельно обкачайте в борошні.
     
  5. Викладайте сирники партіями на розігріту сковорідку. Смажте частинами приблизно 1,5 – 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
     
  6. Подавайте сирники в гарячому вигляді зі сметаною і щедрою порцією свіжої цибулі.

Смачного!

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