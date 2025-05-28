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28 травня, 14:17
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Для салату чи під кіносеанс: готуємо солоні сухарики, які нічим не поступаються магазинним

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Домашні сухарики набагато смачніші за ті, що продають у магазинах. Їх ще й дуже легко зробити.
  • Інгредієнтів потрібно всього 3, а приготування займає 30 хвилин.

Домашні сухарики – простий та корисний варіант перекусу, й не тільки. І вони точно перевершують магазинні аналоги. 

Їх можна додавати до салату, ароматного супу чи просто смакувати під час перегляду фільму. Як приготувати хрусткі та солоні сухарики в домашніх умовах розповідає 24 Канал з посиланням на UA-Vestnik.

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Солоні сухарики

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– хліб;
– улюблені спеції;
– олія – на смак.

Приготування:

  1. Хліб поріжте на кубики, перекладіть у пакет, додайте прянощі, які найбільше смакують. Варто додати сушений часник, солодку паприку та суміш перців.
     
  2. Потім додайте трішки олії, пакет зав'яжіть і добре його струсіть, щоб рівномірно розподілилося.
     
  3. Викладіть майбутні сухарики на деко і відправте у духовку на 25 хвилин при температурі 170 – 180 градусів. Періодично помішуйте їх.

Готово!

Смакуватиме:  пиріг з шинкою та грибами від Ектора.