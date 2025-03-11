Не солодким єдиним: готуємо солоний чизкейк з червоною рибкою та крабовими паличками
Чизкейк може бути не лише десертом, а й повноцінною солоною стравою. У цьому кулінарному витворі передусім використовується вершковий сир "Філадельфія" у поєднанні з традиційними крекерами.
Для начинки дуже смачно використати червону рибу та крабові палички. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на фуд-блогерку в Instagram @tania_desert.
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Солоний чизкейк з червоною рибою та крабовими паличками
- Час: 40 хвилин
- Порції: 10
Інгредієнти для основи:
– 250 грамів солоного крекера;
– 75 грамів свіжого шпинату;
– 20 мілілітрів оливкової олії;
– 75 грамів вершкового масла.
Для начинки:
– 500 грамів крем-сиру "Філадельфія";
– пучок кропу;
– 1 огірок;
– 200 грамів крабових паличок;
– 200 грамів слабосолоного лосося.
Як приготувати солоний чизкейк: дивіться відео
Приготування:
- Для основи крекер, шпинат та олію подрібніть у блендері до стану крихти. Додайте розтоплене вершкове масло і перемішайте.
- Викладіть масу у роз'ємну форму з пергаментом і за допомогою склянки сформуйте бортики, а потім дно.
- Приберіть у холодильник поки готуватимемо начинку.
- Для неї до крем-сиру додайте нарізані кріп та огірок без шкірки, розділені на волокна крабові палички та нарізаний лосось.
- Ретельно перемішайте і викладіть у форму. Накрийте харчовою плівкою і помістіть у холодильник на декілька годин або на ніч.
- Прикрасьте листям салату чи базиліку, й насолоджуйтеся.
Смачного!
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