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9 липня, 12:31
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Сосиска в лаваші за 10 хвилин: рецепт, що виручить у потрібний момент

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Сосиска буває не тільки в дріжджовому тісті. Чому б не загорнути її в лаваш?
  • Така сосиска в лаваші готується за 10 хвилин, а в результаті – всі ситі та задоволені.

У швидкоплинному світі, де час має вирішальне значення, все більшої популярності набувають швидкі і смачні варіанти їжі. І сосиски в лаваші – стають ідеальним вибором. 

Цей смачний перекус чи сніданок можна приготувати всього за 10 хвилин і з мінімальною кількістю інгредієнтів. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

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Сосиска в лаваші

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 5

Інгредієнти: 
– 5 лавашів;
– 5 сосисок;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 яйця;
– 100 грамів панірувальних сухарів.

Приготування:

  1. Сир натріть на дрібній тертці. На край кожного шматка лаваша викладіть трохи сиру та сосиску. Загорніть щільним рулетом.
     
  2. Занурте кожен рулет у збиті яйця, потім обкатайте в сухарях.
     
  3. Смажте у великій кількості розігрітої олії до рум'яної скоринки.

Готово!

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