Сосиска в лаваші за 10 хвилин: рецепт, що виручить у потрібний момент

У швидкоплинному світі, де час має вирішальне значення, все більшої популярності набувають швидкі і смачні варіанти їжі. І сосиски в лаваші – стають ідеальним вибором.

Цей смачний перекус чи сніданок можна приготувати всього за 10 хвилин і з мінімальною кількістю інгредієнтів. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво. Читайте також Раз і готово: готуємо ліниві деруни, які виходять смачнішими за класичні Сосиска в лаваші Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 5 Інгредієнти:

– 5 лавашів;

– 5 сосисок;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 яйця;

– 100 грамів панірувальних сухарів. Приготування: Сир натріть на дрібній тертці. На край кожного шматка лаваша викладіть трохи сиру та сосиску. Загорніть щільним рулетом.

Занурте кожен рулет у збиті яйця, потім обкатайте в сухарях.

Смажте у великій кількості розігрітої олії до рум'яної скоринки. Готово! Теж приготуйте: ідеальні пишні оладки.