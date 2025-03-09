9 березня, 16:31
10 хвилин – і ситі всі: готуємо нашвидкуруч сосиску в тісті
Дуже апетитні сосиски в тісті легко готуються і швидко з'їдаються. Ця страва точно не залишиться на другий день.
Приготувати її можна не лише у листковому тісті, а й у популярному тісті філо. Саме таким рецептом сосисок в тісті ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Сосиска в тісті в духовці
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Інгредієнти:
– 100 грамів тіста філо;
– 6 сосисок;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 яйця;
– 30 грамів вершкового масла;
– кунжут.
Приготування:
- Змастіть пласт тіста розтопленим вершковим маслом, викладіть зверху другий пласт і знову змастіть олією. Повторіть, щоб вийшло 4 шари. Розріжте на порційні частини.
- Посипте кожну тертим сиром, покладіть сосиску і загорніть, повертаючи краї. Закріпіть краї тіста збитим яйцем.
- Вмочіть сосиску в тісті у збитому яйці, викладіть на лист з пергаментом швом вниз.
- Посипте зверху кунжутом і відправте в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин.
Смачного!
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