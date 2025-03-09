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9 березня, 16:31
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10 хвилин – і ситі всі: готуємо нашвидкуруч сосиску в тісті

Марта Касіянчук

Дуже апетитні сосиски в тісті легко готуються і швидко з'їдаються. Ця страва точно не залишиться на другий день.

Приготувати її можна не лише у листковому тісті, а й у популярному тісті філо. Саме таким рецептом сосисок в тісті ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.

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Сосиска в тісті в духовці

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 6

Інгредієнти:
– 100 грамів тіста філо;
– 6 сосисок;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 яйця; 
– 30 грамів вершкового масла;
– кунжут.

Приготування:

  1. Змастіть пласт тіста розтопленим вершковим маслом, викладіть зверху другий пласт і знову змастіть олією. Повторіть, щоб вийшло 4 шари. Розріжте на порційні частини.
     
  2. Посипте кожну тертим сиром, покладіть сосиску і загорніть, повертаючи краї. Закріпіть краї тіста збитим яйцем.
     
  3. Вмочіть сосиску в тісті у збитому яйці, викладіть на лист з пергаментом швом вниз.
     
  4. Посипте зверху кунжутом і відправте в розігріту духовку до 180 градусів на 10 хвилин.

Смачного!

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