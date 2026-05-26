Ви памʼятаєте їх з дитинства: рецепт незаслужено забутих міні корн-догів

Є страви, які здатні одним своїм виглядом та ароматом повернути у солодкі спогади дитинства. Ця закуска – точно один з лідерів цього списку.

Соковиті сосиски у хрусткому паніруванні нікого не залишать байдужим. Додайте до них улюблений соус – і перегляд серіалу або звичайний перекус подарують зовсім інші емоції, розповідає TikTok nisenitnitsia. Як приготувати міні корн-доги? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– сосиски;

– 200 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 250 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– олія для смаження. Ця закуска вражає усіх: дивіться відео Приготування: Ставимо олію в сотейнику розігріватися. Сосиски нанизуємо на шпажки. Змішуємо усі інгредієнти за допомогою блендера. Занурюємо кожну сосиску у суміш та смажимо до золотистості в олії. Подаємо з улюбленим соусом.