Культові сосиски в тісті: готуємо з простим рецептом без турбот

Сосиски в тісті – це той перекус, від якого ніхто й ніколи не відмовляється. Робити їх – справа кількох хвилин, а насолода розтягнеться надовго.

Не треба витрачати багато часу, очікуючи на підняття дріжджового тіста. Замішуємо тісто на кефірі, загортаємо в нього сосиски, ставимо у духовку – і справу зроблено, розповідає Cookpad.

Як легко приготувати сосиски в тісті?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 16

Інгредієнти:

– 16 сосисок;

– 400 грамів борошна;

– 200 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 2 чайні ложки цукру;

– 0,5 чайної ложки солі;

– 0,25 чайної ложки соди;

– 7 столових ложок олії.

Перекус, який став культовим / Фото Freepik

Приготування:

У глибоку миску влийте теплий кефір, додайте сіль, цукор, олію та яйце. Перемішайте вінчиком або ложкою до гладкої маси. Поступово всипте борошно, змішане із содою. Замішуйте тісто спочатку в мисці, потім перекладіть на стіл, злегка присипаний борошном, і вимішуйте руками, доки воно стане м’яким і не липнутиме. Накрийте плівкою та залиште відпочити. Готове тісто, змастивши руки олією, поділіть на однакові порції. Сосиски очистіть від оболонки. Кожен шматочок тіста розкачайте тонким пластом, викладіть сосиску й щільно з’єднайте краї. Випікайте 20 хвилин при 180 градусах або посмажте на сковорідці.

Як вибрати якісні сосиски?

Спочатку подивіться на категорію продукту. Обирайте найвищий ґатунок – це означає, що у продукті найбільше мʼяса, розповідає портал Pysznosci.

Дуже важливо оцінити пружність та оболонку. Хороша сосиска має бути щільною. Натисніть на неї прямо в упаковці – вона повинна швидко повернути форму. Поверхня має бути сухою та гладенькою, без жодного слизу чи нальоту.

Уникайте занадто дешевих сосисок, у складі яких багато крохмалю та карагінану. Під час нагрівання такий продукт починає "рости", розпираючи тісто. А коли ви дістанете пиріжки з духовки, то сосиска миттєво здується, залишивши всередині порожнечу.

Не варто також брати "задимлені" сосиски. У процесі приготування цей запах стане акцентним та перебʼє увесь смак.

