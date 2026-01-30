Культові сосиски в тісті: готуємо з простим рецептом без турбот
Сосиски в тісті – це той перекус, від якого ніхто й ніколи не відмовляється. Робити їх – справа кількох хвилин, а насолода розтягнеться надовго.
Не треба витрачати багато часу, очікуючи на підняття дріжджового тіста. Замішуємо тісто на кефірі, загортаємо в нього сосиски, ставимо у духовку – і справу зроблено, розповідає Cookpad.
Як легко приготувати сосиски в тісті?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 16
Інгредієнти:
– 16 сосисок;
– 400 грамів борошна;
– 200 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 чайні ложки цукру;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 0,25 чайної ложки соди;
– 7 столових ложок олії.
Перекус, який став культовим / Фото Freepik
Приготування:
- У глибоку миску влийте теплий кефір, додайте сіль, цукор, олію та яйце. Перемішайте вінчиком або ложкою до гладкої маси.
- Поступово всипте борошно, змішане із содою. Замішуйте тісто спочатку в мисці, потім перекладіть на стіл, злегка присипаний борошном, і вимішуйте руками, доки воно стане м’яким і не липнутиме.
- Накрийте плівкою та залиште відпочити.
- Готове тісто, змастивши руки олією, поділіть на однакові порції.
- Сосиски очистіть від оболонки. Кожен шматочок тіста розкачайте тонким пластом, викладіть сосиску й щільно з’єднайте краї.
- Випікайте 20 хвилин при 180 градусах або посмажте на сковорідці.
Як вибрати якісні сосиски?
Спочатку подивіться на категорію продукту. Обирайте найвищий ґатунок – це означає, що у продукті найбільше мʼяса, розповідає портал Pysznosci.
Дуже важливо оцінити пружність та оболонку. Хороша сосиска має бути щільною. Натисніть на неї прямо в упаковці – вона повинна швидко повернути форму. Поверхня має бути сухою та гладенькою, без жодного слизу чи нальоту.
Уникайте занадто дешевих сосисок, у складі яких багато крохмалю та карагінану. Під час нагрівання такий продукт починає "рости", розпираючи тісто. А коли ви дістанете пиріжки з духовки, то сосиска миттєво здується, залишивши всередині порожнечу.
Не варто також брати "задимлені" сосиски. У процесі приготування цей запах стане акцентним та перебʼє увесь смак.
