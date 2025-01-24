Ідеальний снек на вихідні: ліниві сосиски в тісті, які не треба випікати

На вихідні завжди хочеться поласувати чимось смачненьким. І улюблені сосиски в тісті – завжди чудова ідея.

Сосиску в тісті вважають винаходом німецьких кулінарів, але цю страву полюбили в усьому світі. Як це часто трапляється, досвідчені господині створили спрощений рецепт, який дозволяє отримати той самий чудовий результат, але меншими зусиллями. 24 Канал пропонує насолодитися вихідними з сосисками в тісті, які радить Bene Gusto.

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Рецепт сосисок в тісті на сковороді

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 9 сосисок в тісті

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 9 сосисок;

– 9 скибочок тостового хліба;

– 100 грамів плавленого сиру;

– 50 грамів вершкового масла;

– перець – до смаку;

– сіль – до смаку.

Приготування:

Щоб приготувати ліниві сосиски в тісті, нам знадобиться тостовий хліб. Бажано обирати м’який хліб, щоб він не кришився при згортанні. На кожному шматочку обрізаємо запечену скоринку з усіх чотирьох боків і трохи приминаємо качалкою. Так майбутня "обгортка" для сосиски стає тоншою і легше скручується. Шматочок трохи розкатаного хліба змащуємо невеликою кількістю плавленого сиру, кладемо на край сосиску і звертаємо трубочкою, повністю загортаючи її. У тарілку вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі і перчимо до смаку. Збиваємо суміш виделкою. Опускаємо в неї загорнуту в хліб сосиску. Смажимо ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі і перевертаємо, щоб вони зарум’янилися з усіх боків. Подавати до столу можна з кетчупом або гірчицею. Також в якості соусу до сосисок в хлібі підійде сметана з дрібно посіченим кропом і зубчиком часнику.

Смачного!

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