Ідеальний снек на вихідні: ліниві сосиски в тісті, які не треба випікати
На вихідні завжди хочеться поласувати чимось смачненьким. І улюблені сосиски в тісті – завжди чудова ідея.
Сосиску в тісті вважають винаходом німецьких кулінарів, але цю страву полюбили в усьому світі. Як це часто трапляється, досвідчені господині створили спрощений рецепт, який дозволяє отримати той самий чудовий результат, але меншими зусиллями. 24 Канал пропонує насолодитися вихідними з сосисками в тісті, які радить Bene Gusto.
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Рецепт сосисок в тісті на сковороді
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 9 сосисок в тісті
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 9 сосисок;
– 9 скибочок тостового хліба;
– 100 грамів плавленого сиру;
– 50 грамів вершкового масла;
– перець – до смаку;
– сіль – до смаку.
Приготування:
- Щоб приготувати ліниві сосиски в тісті, нам знадобиться тостовий хліб. Бажано обирати м’який хліб, щоб він не кришився при згортанні.
- На кожному шматочку обрізаємо запечену скоринку з усіх чотирьох боків і трохи приминаємо качалкою. Так майбутня "обгортка" для сосиски стає тоншою і легше скручується.
- Шматочок трохи розкатаного хліба змащуємо невеликою кількістю плавленого сиру, кладемо на край сосиску і звертаємо трубочкою, повністю загортаючи її.
- У тарілку вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі і перчимо до смаку. Збиваємо суміш виделкою.
- Опускаємо в неї загорнуту в хліб сосиску. Смажимо ліниві сосиски в тісті на вершковому маслі і перевертаємо, щоб вони зарум’янилися з усіх боків.
- Подавати до столу можна з кетчупом або гірчицею.
- Також в якості соусу до сосисок в хлібі підійде сметана з дрібно посіченим кропом і зубчиком часнику.
Смачного!
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