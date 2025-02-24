Підійде до будь-якого салату: улюблений соус французів з 5 інгредієнтів

Вдала заправка – головний секрет ідеального салату. І є опція, яка завжди працюватиме на "відмінно".

Кисло-солодка заправка з елементарних інгредієнтів не один раз прийде вам на допомогу. Цей винахід французьких кулінарів точно вартує вашої уваги, тож 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом з TikTok o_gorodnik.

Не пропустіть Робіть одразу цілий баняк: "ходовий" салат, який можна зберігати цілий тиждень

Рецепт універсального соусу для салатів

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 50 грамів діжонської гірчиці;

– 50 грамів меду;

– 50 грамів бальзамічного оцту (або лимонного соку);

– 150 грамів оливкової олії;

– 150 грамів рапсової олії (будь-якої іншої без запаху);

– дрібка солі та перцю.

Приготування:

З'єднуємо усі інгредієнти, окрім олії, і добре перемішуємо. Поступово вливаємо олію та інтенсивно перемішуємо вінчиком. Переливаємо соус у пляшку та використовуємо за потреби. У холодильнику його можна зберігати до 2 тижнів.

Смачного!

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