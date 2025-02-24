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24 лютого, 06:05
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Підійде до будь-якого салату: улюблений соус французів з 5 інгредієнтів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Вдала заправка – головний секрет ідеального салату. І є опція, яка завжди працюватиме на "відмінно".

Кисло-солодка заправка з елементарних інгредієнтів не один раз прийде вам на допомогу. Цей винахід французьких кулінарів точно вартує вашої уваги, тож 24 Канал пропонує відтворити його за рецептом з TikTok o_gorodnik.

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Рецепт універсального соусу для салатів 

  • Час: 5 хвилин 
  • Порцій: 8

Інгредієнти
–  50 грамів діжонської гірчиці;
– 50 грамів меду;
– 50 грамів бальзамічного оцту (або лимонного соку);
– 150 грамів оливкової олії;
– 150 грамів рапсової олії (будь-якої іншої без запаху);
– дрібка солі та перцю. 

Приготування

  1. З'єднуємо усі інгредієнти, окрім олії, і добре перемішуємо.
  2. Поступово вливаємо олію та інтенсивно перемішуємо вінчиком. 
  3. Переливаємо соус у пляшку та використовуємо за потреби. 
  4. У холодильнику його можна зберігати до 2 тижнів.

Смачного!

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