З магазинним не зрівняти: готуємо знаменитий соус "Песто" всього за 3 хвилини

Соус "Песто" – класичний італійський соус, який завоював світову популярність завдяки своєму насиченому смаку та кулінарній універсальності. Він виготовляється зі свіжого базиліка, часнику, оливкової олії, кедрових горішків та сиру пармезан.

"Песто" доповнює різноманітні страви – ним можна заправляти пасту, доповнювати піцу, використовувати як маринад для м'яса чи риби й навіть просто намазувати на грінки. Рецептом соусу "Песто" ділиться 24 Канал з посиланням на Instagram @viktoria.panasiuk. Читайте також Ця намазка стане хітом сезону: готуємо весняну "бомбу" на грінки Соус "Песто" – рецепт Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 50 грамів базиліка;

– 80 грамів кеш'ю;

– 3 зубчики часнику;

– 100 мілілітрів оливкової олії (регулюйте консистенцію за бажанням);

– 100 грамів пармезану;

– сіль, перець – на смак. Як приготувати соус "Песто" вдома: дивіться відео Приготування: Базилік помийте та викладіть у блендер.

Додайте горіхи, часник та перебийте.

Додайте тертий сир, олію та ще раз перебийте. Соус "Песто" готовий. Смачного! Також приготуйте: рецепт крем-сиру "Філадельфія", який легко повторити вдома.