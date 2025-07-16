Діти будуть в захваті: готуємо трендові спагеті-панкейки з TikTok

Кулінарний тренд, що набирає обертів у TikTok, – спагеті-млинці. Хоча ці унікальні млинці зберігають той самий смак, що й традиційні, їхній нетрадиційний вигляд відкриває нові можливості для кулінарних експериментів.

Вони швидко готуються й можуть бути як солоними, так і солодкими. Рецептом спагеті-панкейків ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @safaamourad1. Читайте також Пальчики оближеш: найпростіше "Пташине молоко" – без випікання і тіста Як приготувати спагеті-панкейки? Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 250 грамів рисового борошна;

– 1 столова ложка кокосового цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1/2 чайної ложки соди харчової;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1 яйце;

– 3/4 склянки молока;

– 1 столова ложка масла топленого. Як приготувати трендову страву: дивіться відео Приготування: Окремо змішайте сухі інгредієнти, окремо – вологі. Після цього з'єднайте їх в одному посуді.

Перелийте готову суміш до кондитерського мішка. Розігрійте сковороду та змастіть її маслом.

Видавіть тонкі смужки-завитки з кондитерського мішка на сковорідку. Смажте кожен завиток до золотистої скоринки з обох боків.

Зверху полийте панкейки-спагеті розтопленим чорним шоколадом чи джемом або посипте фруктами і ягодами. Смачного! Теж приготуйте: оладки, що не падають.