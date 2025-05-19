Ніжно, корисно та швидко: ідеальний рецепт спаржі з бешамелем

Спаржа досягає нових кулінарних вершин у поєднанні з ніжним соусом бешамель. Це чудова, легка і швидка вечеря, або доповнення до м'яса чи риби.

Гурманам точно сподобається ця спаржа із сирною бешамеллю. Рецептом смачної страви ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валерію Матрохіну. Читайте також Ця закуска у листковому тісті стане зіркою столу: рецепт, який благатимуть всі подруги Спаржа з соусом бешамель Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 2 Інгредієнти:

– 6 штук спаржі;

– 300 мілілітрів молока;

– 30 грамів борошна;

– 30 грамів вершкового масла;

– сіль, перець – на смак;

– дрібка мускатного горіха;

– твердий сир (пармезан, пекоріно, грюйєр) – на смак. Приготування: Спаржу зачистьте, обріжте кінчики, відваріть в підсоленій воді 3 – 4 хвилини.

У сотейнику розтопіть масло, додайте борошно, перемішайте та підсмажте декілька хвилин. Тонкою струйкою влийте молоко, постійно помішуючи, щоб не було грудочок.

Приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха. Додайте жменю тертого сиру. Варіть до легкого загущення.

Бешамель викладіть на низ форми для випікання, зверху спаржу і притрусіть сиром.

Запікайте в духовці при 200 градусів протягом 10 – 15 хвилин. Коли виднітиметься рум'яна скоринка – готово. Смачного! Цікаво: ідеальний рис у мікрохвильовці.