Прості страви на 8 березня, щоб потішити кохану

8 березня – це можливість сказати про свої почуття смачними стравами. Це приємний бонус до основного подарунка та гарний вияв турботи.

Як приготувати святковий салат? Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 4 варені картоплини;

– 1 варене куряче філе;

– 2 солоні огірки;

– 6 варених яєць;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– майонез; маринована цибуля:

– 1 цибулина;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 столові ложки оцту;

Приготування: Цибулю нарізаємо півкільцями, заливаємо окропом, додаємо решту інгредієнтів і маринуємо 15 хвилин. Картоплю, курочку та огірки нарізаємо кубиками. Викладаємо шар картоплі, перемащуємо майонезом і покриваємо діжонською гірчицею. Викладаємо цибулю з куркою, знову покриваємо майонезом. Тепер огірки та дрібно натерті яйця. Знову майонез, і останній штрих – затираємо сиром, ще можна прикрасити натертими білками. М'ясо по-французьки на пательні Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 3 Інгредієнти:

– 400 грамів свинини;

– сіль, перець до смаку;

– 1 столова ложка олії;

– 1 цибулина;

– 4 – 5 печериць;

– 100 – 150 грамів сиру;

Приготування: Свинину наріжте шматочками, загорніть у харчову плівку та відбийте кухонним молотком з обох боків. Посоліть і поперчіть․ У пательні розігрійте олію на середньому вогні. Цибулю наріжте кільцями, а гриби – невеликими шматочками. Сир натріть на великій тертці. На пательню покладіть цибулю, а на неї – м'ясо. Свинину змастіть крем-сиром та викладіть на нього печериці та звичайний сир. Готуйте на невеликому вогні під кришкою до готовності орієнтовно 15 – 20 хвилин. Як приготувати ніжний молочний торт? Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8 Інгредієнти:

бісквіт:

– 4 яйця;

– 150 грамів цукру;

– сіль;

– 40 мілілітрів олії;

– 40 – 50 мілілітрів молока;

– 120 грамів борошна;

– 40 грамів какао темного;

– 1 чайна ложка розпушувача; крем:

– 900 мілілітрів молока;

– 140 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 150 грамів білого шоколаду;

Приготування: Почнемо з приготування бісквіта. У великій мисці з'єднайте яйця з цукром і збийте на високій швидкості міксером до утворення пишної світлої маси. Потім додайте рослинну олію та молоко, обережно перемішайте. В іншій посудині змішайте борошно з какао-порошком і розпушувачем, все ретельно перемішайте та просійте. Поступово введіть сухі інгредієнти до яєчної маси й акуратно вимішайте лопаткою до густого, однорідного тіста. Вилийте тісто у форму для випікання та відправте у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 30 – 35 хвилин. Поки бісквіт печеться — варимо крем. Більшу частину молока (крім 100 мілілітрів) вилийте у каструлю. У мисці змішайте цукор, ванільний цукор, крохмаль та відкладене молоко, перемішайте до однорідності. Поставте каструлю з молоком на повільний вогонь, доведіть до кипіння. Тонкою цівкою влийте крохмальну суміш у гаряче молоко, інтенсивно помішуючи. Варіть ще близько хвилини до загустіння. Зніміть з вогню, додайте білий шоколад і перемішайте до повного розчинення. Накрийте крем харчовою плівкою в контакт і поставте в холодне місце для охолодження. Збираємо торт. Остиглий бісквіт розріжте на три рівні коржі. У чистій мисці збийте м'яке вершкове масло до пишності, потім поступово додайте охолоджений крем і ще раз збийте. Готову масу накрийте плівкою та охолодіть. Кожен корж злегка змастіть молоком або вершками для зволоження. Нанесіть шар крему, викладаючи його між усіма шарами бісквіта. Сформований торт поставте в холодильник щонайменше на ніч, щоб добре просочився.