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10 лютого, 23:55
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В рази кращі, ніж в магазині: як зробити ароматні сухарики для салатів та супів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли потрібні ароматні сухарики – не варто одягатися та йти в магазин. Ви легко впораєтеся самі, а результат буде куди кращим, аніж ви очікували.

Хрусткі сухарики – це чудовий додаток до супів, салатів або ж навіть самостійна закуска. Приготувати їх вдома зовсім не складно, а результат вас приємно здивує, тим паче, що вийде куди економніше, аніж купувати їх у магазині. 24 Канал радить обов'язково зберегти рецепт від Prosto Way.

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Рецепт ароматних сухариків 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 300 грамів хліба;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– сушений часник, паприка, орегано;
– дрібка солі. 

Приготування

  1. Наріжте хліб кубиками середнього розміру. 
  2. Змішайте оливкову олію з сіллю та спеціями. 
  3. Добре перемішайте хліб з олією. 
  4. Розкладіть хліб на деко і випікайте 10 – 15 хвилин при 180 градусах.
  5. Періодично перемішуйте сухарики, щоб вони рівномірно приготувалися. 
  6.  Якщо не використовуєте сухарики одразу, то дайте їм охолонути та зберігайте у герметичному контейнері до 2 тижнів. 

Смачного!

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